https://ria.ru/20201204/izrail-1587688043.html

В Израиле разрешили возобновить работу нескольким музеям

В Израиле разрешили возобновить работу нескольким музеям

Нескольким музеям в Израиле было разрешено вновь открыться, спустя более двух месяцев после простоя из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:30

2020-12-04T18:30

2020-12-04T18:31

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Нескольким музеям в Израиле было разрешено вновь открыться, спустя более двух месяцев после простоя из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. Возобновят прием посетителей Музей Израиля в Иерусалиме, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве и Израильский национальный музей науки, технологий и космоса в Хайфе.Их открытие является частью правительственной пилотной программы. Билеты туда необходимо приобретать онлайн. Вход ограничен."Пока въезд в страну закрыт для широкого круга туристов. Узнать о том, кто может въехать в Израиль, и каковы временные правила въезда можно на сайте Управления по делам населения и иммиграции", — уточняют в министерстве.

https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html

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