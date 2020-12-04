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В Израиле разрешили возобновить работу нескольким музеям
В Израиле разрешили возобновить работу нескольким музеям
Нескольким музеям в Израиле было разрешено вновь открыться, спустя более двух месяцев после простоя из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:30
2020-12-04T18:31
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Нескольким музеям в Израиле было разрешено вновь открыться, спустя более двух месяцев после простоя из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. Возобновят прием посетителей Музей Израиля в Иерусалиме, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве и Израильский национальный музей науки, технологий и космоса в Хайфе.Их открытие является частью правительственной пилотной программы. Билеты туда необходимо приобретать онлайн. Вход ограничен."Пока въезд в страну закрыт для широкого круга туристов. Узнать о том, кто может въехать в Израиль, и каковы временные правила въезда можно на сайте Управления по делам населения и иммиграции", — уточняют в министерстве.
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новости культуры, туризм, музеи, туристы, новости - туризм, иерусалим, тель-авив, израиль

В Израиле разрешили возобновить работу нескольким музеям

18:30 04.12.2020 (обновлено: 18:31 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Амит Шааль
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Нескольким музеям в Израиле было разрешено вновь открыться, спустя более двух месяцев после простоя из-за ограничений в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Возобновят прием посетителей Музей Израиля в Иерусалиме, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве и Израильский национальный музей науки, технологий и космоса в Хайфе.
Их открытие является частью правительственной пилотной программы. Билеты туда необходимо приобретать онлайн. Вход ограничен.
"Пока въезд в страну закрыт для широкого круга туристов. Узнать о том, кто может въехать в Израиль, и каковы временные правила въезда можно на сайте Управления по делам населения и иммиграции", — уточняют в министерстве.
Музей Советской Эпохи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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