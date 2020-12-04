https://ria.ru/20201204/internet-1587675030.html

Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета

Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заранее купировать риски, которые могут возникать при использовании интернета. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:20

2020-12-04T14:20

2020-12-04T14:20

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заранее купировать риски, которые могут возникать при использовании интернета."Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски... Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".Он отметил, что, как и в случае с использованием ядерной энергии и других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект.

https://ria.ru/20201204/internet-1587668122.html

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владимир путин, технологии, общество