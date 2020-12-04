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Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета
Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заранее купировать риски, которые могут возникать при использовании интернета. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:20
2020-12-04T14:20
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заранее купировать риски, которые могут возникать при использовании интернета."Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски... Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".Он отметил, что, как и в случае с использованием ядерной энергии и других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект.
https://ria.ru/20201204/internet-1587668122.html
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владимир путин, технологии, общество

Путин призвал заранее купировать риски при использовании интернета

14:20 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости заранее купировать риски, которые могут возникать при использовании интернета.
"Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет интернет. Там тоже есть риски... Мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".
Он отметил, что, как и в случае с использованием ядерной энергии и других достижений, которые используются в том числе в военной сфере, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями, которые предоставляет ему искусственный интеллект.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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