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Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет
Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет
Морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:58
2020-12-04T13:58
2020-12-04T14:17
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они распространяются и в других сферах, считает президент РФ Владимир Путин."На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".По его словам, то же касается и искусственного интеллекта.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они распространяются и в других сферах, считает президент РФ Владимир Путин
.
"На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".
По его словам, то же касается и искусственного интеллекта.