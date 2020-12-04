https://ria.ru/20201204/internet-1587668122.html

Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет

Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет

Морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:58

2020-12-04T13:58

2020-12-04T14:17

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_a51cc2322813463af6b93d096059f45c.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями, должны распространяться на интернет в тех же объемах, в которых они распространяются и в других сферах, считает президент РФ Владимир Путин."На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах", - сказал Путин в ходе дискуссии "Искусственный интеллект - главная технология ХХI века".По его словам, то же касается и искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20201202/obman-1587266471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество