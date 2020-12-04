https://ria.ru/20201204/internet-1587586955.html

Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

В даркнете можно заказать киллера или купить рабов, хакеры за секунду “ломают Пентагон”, а ваш смартфон следит за вами. Что из этого правда, а что - мифы, и почему они возникли? Вместе с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Плуготаренко разбираем самые популярные заблуждения о технологиях, которые используем ежедневно.

2020-12-04T12:00

2020-12-04T12:00

2020-12-04T12:00

не верю!

подкаст

технологии

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Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах" В даркнете можно заказать киллера или купить рабов, хакеры за секунду “ломают Пентагон”, а ваш смартфон следит за вами. Что из этого правда, а что - мифы, и почему они возникли? Вместе с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Плуготаренко разбираем самые популярные заблуждения о технологиях, которые используем ежедневно.

01:02 Даркнет - “обитель зла”? Разбираем самые популярные мифы об этой сети ( и узнаем, можно ли там заказать киллера)04:35 Почему даркнет не столь анонимен как кажется05:43 “Даркнет создан спецслужбами”: так ли это11:40 “Сказал про зеленые тапки - и теперь реклама мне их подсовывает”. Насколько нас слушают смартфоны17:00 Может ли интернет “рухнуть” (из-за нагрузки на сеть в карантин стриминговые сервисы уже снижали качество воспроизведения)19:51 За время пандемии мошеннические сервисы выросли больше чем вдвое! Разбираем мифы о хакерах Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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