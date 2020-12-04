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Эксперт: цены на иммуноглобулины выросли, возможно снижение поставок в РФ
Эксперт: цены на иммуноглобулины выросли, возможно снижение поставок в РФ
Цены на иммуноглобулины для пациентов с первичным иммунодефицитом за рубежом резко выросли из-за сбора плазмы крови для больных COVID-19, возможно снижение... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:44
2020-12-04T18:44
александр румянцев (гематолог)
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Цены на иммуноглобулины для пациентов с первичным иммунодефицитом за рубежом резко выросли из-за сбора плазмы крови для больных COVID-19, возможно снижение поступления препаратов на российский рынок, заявил академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев."Цены на иммуноглобулины за рубежом резко выросли", - сказал он на мероприятии в МИА "Россия сегодня", пояснив, что это произошло из-за того, что плазму крови, из которой делают иммуноглобулины, начали собирать для пациентов с коронавирусной инфекцией.Румянцев отметил, что возможно снижение поступления препаратов на российский рынок."Мы очень обеспокоены судьбой наших пациентов... Мы вынуждены сейчас констатировать, что не все вопросы могут решить врачи",- заключил специалист.
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александр румянцев (гематолог), здоровье - общество

Эксперт: цены на иммуноглобулины выросли, возможно снижение поставок в РФ

18:44 04.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Цены на иммуноглобулины для пациентов с первичным иммунодефицитом за рубежом резко выросли из-за сбора плазмы крови для больных COVID-19, возможно снижение поступления препаратов на российский рынок, заявил академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев.
Аптека - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:43
Маркировка лекарств: через тернии к защите от фальсификата
"Цены на иммуноглобулины за рубежом резко выросли", - сказал он на мероприятии в МИА "Россия сегодня", пояснив, что это произошло из-за того, что плазму крови, из которой делают иммуноглобулины, начали собирать для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Румянцев отметил, что возможно снижение поступления препаратов на российский рынок.
"Мы очень обеспокоены судьбой наших пациентов... Мы вынуждены сейчас констатировать, что не все вопросы могут решить врачи",- заключил специалист.
 
Александр Румянцев (гематолог)Здоровье - Общество
 
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