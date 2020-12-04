https://ria.ru/20201204/immunoglobulin-1587735137.html

Эксперт: цены на иммуноглобулины выросли, возможно снижение поставок в РФ

Эксперт: цены на иммуноглобулины выросли, возможно снижение поставок в РФ

Цены на иммуноглобулины для пациентов с первичным иммунодефицитом за рубежом резко выросли из-за сбора плазмы крови для больных COVID-19, возможно снижение... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:44

2020-12-04T18:44

2020-12-04T18:44

александр румянцев (гематолог)

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Цены на иммуноглобулины для пациентов с первичным иммунодефицитом за рубежом резко выросли из-за сбора плазмы крови для больных COVID-19, возможно снижение поступления препаратов на российский рынок, заявил академик РАН, президент ФБГУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева" министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев."Цены на иммуноглобулины за рубежом резко выросли", - сказал он на мероприятии в МИА "Россия сегодня", пояснив, что это произошло из-за того, что плазму крови, из которой делают иммуноглобулины, начали собирать для пациентов с коронавирусной инфекцией.Румянцев отметил, что возможно снижение поступления препаратов на российский рынок."Мы очень обеспокоены судьбой наших пациентов... Мы вынуждены сейчас констатировать, что не все вопросы могут решить врачи",- заключил специалист.

https://ria.ru/20201202/markirovka-1587360463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр румянцев (гематолог), здоровье - общество