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https://ria.ru/20201204/immunitet-1587737457.html
Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19
Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19
Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:53
2020-12-04T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она пояснила, что вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить прием алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему."Вакцинация - это не только соответствующая защита, но и ответственность перед близкими и знакомыми", - подчеркнула Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19

18:53 04.12.2020 (обновлено: 20:33 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак" в городской поликлинике №7 в Симферополе
Вакцинация врачей от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться коронавирусной инфекцией", - сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.

Она пояснила, что вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить прием алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
"Вакцинация - это не только соответствующая защита, но и ответственность перед близкими и знакомыми", - подчеркнула Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 15:07Распространение нового коронавируса
Пять тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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