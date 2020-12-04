https://ria.ru/20201204/immunitet-1587737457.html

Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19

Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19

Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:53

2020-12-04T18:53

2020-12-04T20:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она пояснила, что вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить прием алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему."Вакцинация - это не только соответствующая защита, но и ответственность перед близкими и знакомыми", - подчеркнула Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsinatsiya-1587687229.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество