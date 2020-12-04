Голикова назвала сроки формирования иммунитета на вакцину от COVID-19
18:53 04.12.2020 (обновлено: 20:33 04.12.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак" в городской поликлинике №7 в Симферополе
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полноценный иммунный ответ на вакцину от коронавирусной инфекции формируется в течение 42 дней, в это время важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих 42 дней не заразиться коронавирусной инфекцией", - сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.
Она пояснила, что вакцина двухкомпонентная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности: воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить прием алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
"Вакцинация - это не только соответствующая защита, но и ответственность перед близкими и знакомыми", - подчеркнула Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.