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Собянин заявил, что в Москве "близко нет" эпидемии гриппа
Собянин заявил, что в Москве "близко нет" эпидемии гриппа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что в столице за счёт осенней вакцинации гриппа "близко нет". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:23
2020-12-04T21:23
2020-12-04T21:23
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что в столице за счёт осенней вакцинации гриппа "близко нет"."Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше так не было, сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID, это, конечно, совсем было бы нехорошо", - отметил мэр в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество