https://ria.ru/20201204/gripp-1587758124.html

Собянин заявил, что в Москве "близко нет" эпидемии гриппа

Собянин заявил, что в Москве "близко нет" эпидемии гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что в столице за счёт осенней вакцинации гриппа "близко нет". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:23

2020-12-04T21:23

2020-12-04T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, что в столице за счёт осенней вакцинации гриппа "близко нет"."Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше так не было, сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID, потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID, это, конечно, совсем было бы нехорошо", - отметил мэр в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/gripp-1587621438.html

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