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Генерал ФСБ прокомментировал прорыв вооруженных людей с Украины
Генерал ФСБ прокомментировал прорыв вооруженных людей с Украины
Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:46
2020-12-04T19:46
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины. Его цитирует "МК".Генерал подчеркнул, что российские пограничники имели полное право открыть ответный огонь по нарушителям.Он также отметил, что попытки перейти границу в неположенном месте, вне контрольно-пропускных пунктов, периодически случаются."Но я не помню, чтобы вооруженные люди на территорию России проникали со стороны Украины. Мы же не знаем, какой у них был умысел", — отметил эксперт.Ранее в&nbsp;ФСБ&nbsp;сообщили, что трое вооруженных людей хотели прорваться в Россию с территории&nbsp;Украины. Инцидент произошел на границе недалеко от&nbsp;Белгорода. В результате ответного огня российских военных один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины.В Киеве утверждают, что Москва не передала украинской стороне сведения о погибшем и об оружии, из которого стреляли нарушители.
https://ria.ru/20201204/granitsa-1587713077.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина

Генерал ФСБ прокомментировал прорыв вооруженных людей с Украины

19:46 04.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины. Его цитирует "МК".
Генерал подчеркнул, что российские пограничники имели полное право открыть ответный огонь по нарушителям.
"Сам факт очень неприятный, тем более, что была перестрелка. Если нарушители оказывали вооруженное сопротивление, то, конечно, подлежат уничтожению", — сказал Михайлов.
Он также отметил, что попытки перейти границу в неположенном месте, вне контрольно-пропускных пунктов, периодически случаются.
"Но я не помню, чтобы вооруженные люди на территорию России проникали со стороны Украины. Мы же не знаем, какой у них был умысел", — отметил эксперт.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 17:03
Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей хотели прорваться в Россию с территории Украины. Инцидент произошел на границе недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских военных один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины.
В Киеве утверждают, что Москва не передала украинской стороне сведения о погибшем и об оружии, из которого стреляли нарушители.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
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