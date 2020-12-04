https://ria.ru/20201204/granitsa-1587747208.html
Генерал ФСБ прокомментировал прорыв вооруженных людей с Украины
Генерал ФСБ прокомментировал прорыв вооруженных людей с Украины
Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:46
2020-12-04T19:46
2020-12-04T19:46
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов оценил действия российских пограничников при вторжении вооруженных людей с Украины. Его цитирует "МК".Генерал подчеркнул, что российские пограничники имели полное право открыть ответный огонь по нарушителям.Он также отметил, что попытки перейти границу в неположенном месте, вне контрольно-пропускных пунктов, периодически случаются."Но я не помню, чтобы вооруженные люди на территорию России проникали со стороны Украины. Мы же не знаем, какой у них был умысел", — отметил эксперт.Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей хотели прорваться в Россию с территории Украины. Инцидент произошел на границе недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских военных один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины.В Киеве утверждают, что Москва не передала украинской стороне сведения о погибшем и об оружии, из которого стреляли нарушители.
https://ria.ru/20201204/granitsa-1587713077.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина