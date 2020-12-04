https://ria.ru/20201204/granitsa-1587713077.html

Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины

Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:03

2020-12-04T17:03

2020-12-04T17:03

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белгород

украина

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины.Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева.По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться"."Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины

https://ria.ru/20201204/ukraina-1587641154.html

россия

белгород

украина

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород, украина