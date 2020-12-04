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Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:03
2020-12-04T17:03
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины.Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева.По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться"."Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с&nbsp;Украины. Инцидент произошел недалеко от&nbsp;Белгорода. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород, украина

Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины

17:03 04.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров рассказал НСН, зачем вооруженные люди пытались прорваться на территорию России с Украины.
Ветеран назвал инцидент провокацией со стороны Киева.
"Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница", — отметил военный.
По мнению Гончарова, Украина готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые "отказываются ей подчиняться".
"Думаю, это надо рассматривать как единое целое", — предположил эксперт.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
11:52
Трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины
Гончаров подчеркнул, что России нечего опасаться, поскольку это первый такой инцидент за долгое время.
Ранее в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей пытались прорваться в Россию с Украины. Инцидент произошел недалеко от Белгорода. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории Украины
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелгородУкраина
 
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