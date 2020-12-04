https://ria.ru/20201204/gosizmena-1587649760.html

Раскрыты подробности деятельности подозреваемого в госизмене ученого

Раскрыты подробности деятельности подозреваемого в госизмене ученого

Задержанный по подозрению в госизмене ученый Анатолий Губанов вместе с коллегами выполнял работы в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:31

2020-12-04T12:31

2020-12-04T13:41

фонд перспективных исследований

darpa

цаги имени н. е. жуковского

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Задержанный по подозрению в госизмене ученый Анатолий Губанов вместе с коллегами выполнял работы в области гиперзвуковых технологий по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), следует из описания полезной модели к патенту, опубликованному на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.ФПИ создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, которое отвечает за продвижение инноваций в Вооруженные силы США.Анатолий Александрович Губанов значится одним из авторов работы "Воздухозаборное устройство с изменяемой геометрией для многорежимной комбинированной турбопрямоточной силовой установки". Обладатель патента — ФПИ.Авторами разработана полезная модель в области летательной техники, точнее аэродинамики воздухозаборных устройств."Может быть использована для обеспечения работы комбинированной турбопрямоточной силовой установки, имеющей в своем составе турбореактивную и прямоточную группу двигателей, во всем полетном диапазоне чисел Маха от взлетно-посадочных до гиперзвуковых скоростей полета", — говорится в описании.Согласно описанию, речь идет об устройстве, которое в зависимости от режима полета переключает воздухозаборное устройство на режим работы с турбореактивным двигателем или прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Последний тип двигателя не работает на низких скоростях полета, но используется на сверхзвуковых летательных аппаратах и может быть использован на гиперзвуковых аппаратах.Право использования патента с января 2020 года на трехлетний период предоставлено Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ), где работает Губанов.О заключении Губанова под стражу РИА Новости накануне сообщили в Лефортовском суде Москвы. Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы — другая организация.Всего, согласно данным с сайта elibrary, за Губановым числятся 119 научных работ на русском и английском языках по тематике сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов.

https://ria.ru/20201008/naftogaz-1578913719.html

https://ria.ru/20201123/izmena-1585960833.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, darpa, цаги имени н. е. жуковского, москва, происшествия