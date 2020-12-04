https://ria.ru/20201204/gosduma-1587684380.html

Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник

Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник

Предвыборный штаб "Единой России" по выборам в Госдуму уже заработал, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:52

2020-12-04T14:52

2020-12-04T15:24

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

единая россия

дмитрий кобылкин

андрей турчак

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/81/1563538168_0:210:2896:1839_1400x0_80_0_0_e6f12962be97a515574777942dca5048.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб "Единой России" по выборам в Госдуму уже заработал, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.Его возглавил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Первым замглавы станет бывший руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин.По данным источника агентства, главным технологом штаба будет глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Сам политолог эту информацию не подтвердил и не опроверг.Единый день голосования запланирован на 19 сентября 2021 года. Будут выбирать депутатов Госдумы и глав 11 субъектов, а также депутатов заксобраний 39 регионов.

https://ria.ru/20201122/vybory-1585799457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, дмитрий кобылкин, андрей турчак, политика