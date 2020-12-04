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Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник
Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник
Предвыборный штаб "Единой России" по выборам в Госдуму уже заработал, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:52
2020-12-04T15:24
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб "Единой России" по выборам в Госдуму уже заработал, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.Его возглавил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Первым замглавы станет бывший руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин.По данным источника агентства, главным технологом штаба будет глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Сам политолог эту информацию не подтвердил и не опроверг.Единый день голосования запланирован на 19 сентября 2021 года. Будут выбирать депутатов Госдумы и глав 11 субъектов, а также депутатов заксобраний 39 регионов.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, единая россия, дмитрий кобылкин, андрей турчак, политика

Штаб "Единой России" по выборам в Госдуму начал работу, сообщил источник

14:52 04.12.2020 (обновлено: 15:24 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Предвыборный штаб "Единой России" по выборам в Госдуму уже заработал, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству партии.
Его возглавил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Первым замглавы станет бывший руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин.
По данным источника агентства, главным технологом штаба будет глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Сам политолог эту информацию не подтвердил и не опроверг.
Единый день голосования запланирован на 19 сентября 2021 года. Будут выбирать депутатов Госдумы и глав 11 субъектов, а также депутатов заксобраний 39 регионов.
Глава Международного Агентства Суверенного Развития (МАСР) Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФЕдиная РоссияДмитрий КобылкинАндрей ТурчакПолитика
 
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