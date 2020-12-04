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Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса
Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса
Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:11
2020-12-04T18:11
2020-12-04T18:22
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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