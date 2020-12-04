https://ria.ru/20201204/golikova-1587727012.html

Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса

Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса

Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:11

2020-12-04T18:11

2020-12-04T18:22

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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