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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/golikova-1587727012.html
Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса
Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса
Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:11
2020-12-04T18:22
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, общество

Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса

18:11 04.12.2020 (обновлено: 18:22 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Динамика эпидемического процесса в России позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.
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12 августа, 13:36Инфографика
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыОбщество
 
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