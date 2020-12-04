https://ria.ru/20201204/gaz-1587694536.html

Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"

Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"

Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:35

2020-12-04T15:35

2020-12-04T16:58

северный поток — 2

турецкий поток

северный поток

газпром

чехия

италия

украина

экономика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна".Достройка проекта замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим энергоресурсом страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". К их числу относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется "лишним", пишет издание.По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, проект могут завершить уже к апрелю — июню 2021 года. Сейчас он готов на 93%, осталось только достроить 2,6 километра труб.Прокачку газа по "Северному потоку — 2" начнут уже в следующем году, говорится в статье.По подсчетам эксперта, Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию. Однако это не единственное последствие для страны, убежден Ковальчук."Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей — людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", — пояснил специалист."Северный поток — 2" позволит Германии стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.Хотя у Киева остается заключенный на пять лет контракт с "Газпромом", предусматривающий годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не позволит стране заработать на транзите, пишет издание."Даже 40 миллиардов — это фактически работа на самоокупаемость. Никаких трех миллиардов долларов, которые имела Украина, прокачивая по 90-100 миллиардов "кубов", в год, уже не будет", — уточнил экономист Алексей Кущ.После окончания контракта с "Газпромом" объемы прокачки через Украину уменьшатся еще сильнее. Постройка коннектора в Италию для подсоединения страны к "Северному потоку — 2" сократит потребность в украинском транзите до 30 миллиардов кубометров в год. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить лишь как резервный, чтобы диверсифицировать риски, уточняют эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201204/peskov-1587656958.html

https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html

чехия

италия

украина

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северный поток — 2, турецкий поток, северный поток, газпром, чехия, италия, украина, экономика