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Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"
Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"
Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:35
2020-12-04T16:58
северный поток — 2
турецкий поток
северный поток
газпром
чехия
италия
украина
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна".Достройка проекта замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим энергоресурсом страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". К их числу относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется "лишним", пишет издание.По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, проект могут завершить уже к апрелю — июню 2021 года. Сейчас он готов на 93%, осталось только достроить 2,6 километра труб.Прокачку газа по "Северному потоку — 2" начнут уже в следующем году, говорится в статье.По подсчетам эксперта, Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию. Однако это не единственное последствие для страны, убежден Ковальчук."Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей — людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", — пояснил специалист."Северный поток — 2" позволит Германии стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.Хотя у Киева остается заключенный на пять лет контракт с "Газпромом", предусматривающий годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не позволит стране заработать на транзите, пишет издание."Даже 40 миллиардов — это фактически работа на самоокупаемость. Никаких трех миллиардов долларов, которые имела Украина, прокачивая по 90-100 миллиардов "кубов", в год, уже не будет", — уточнил экономист Алексей Кущ.После окончания контракта с "Газпромом" объемы прокачки через Украину уменьшатся еще сильнее. Постройка коннектора в Италию для подсоединения страны к "Северному потоку — 2" сократит потребность в украинском транзите до 30 миллиардов кубометров в год. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить лишь как резервный, чтобы диверсифицировать риски, уточняют эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201204/peskov-1587656958.html
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северный поток — 2, турецкий поток, северный поток, газпром, чехия, италия, украина, экономика

Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"

15:35 04.12.2020 (обновлено: 16:58 04.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о потерях Украины от строительства газопровода "Северный поток — 2". Их слова приводит газета "Страна".
Достройка проекта замкнет газовое кольцо в Европе и обеспечит этим энергоресурсом страны, которые не покрывались "Северным потоком" и "Турецким потоком". К их числу относятся Чехия, Венгрия, Италия. Это приведет к тому, что транзит через Украину окажется "лишним", пишет издание.
По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, проект могут завершить уже к апрелю — июню 2021 года. Сейчас он готов на 93%, осталось только достроить 2,6 километра труб.
Прокачку газа по "Северному потоку — 2" начнут уже в следующем году, говорится в статье.
"Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС", — отмечает Корольчук.
По подсчетам эксперта, Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию. Однако это не единственное последствие для страны, убежден Ковальчук.
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"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей — людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", — пояснил специалист.
"Северный поток — 2" позволит Германии стать одним из крупнейших газовых хабов в Европе, помимо Турции и Польши, которая планирует покрыть часть потребностей Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.

"Европейский газовый рынок уже фактически поделен, и для нас (Украины. — Прим. ред.) там места не осталось", — считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Хотя у Киева остается заключенный на пять лет контракт с "Газпромом", предусматривающий годовую прокачку на уровне не ниже 40 миллиардов кубометров в год, он не позволит стране заработать на транзите, пишет издание.
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"Даже 40 миллиардов — это фактически работа на самоокупаемость. Никаких трех миллиардов долларов, которые имела Украина, прокачивая по 90-100 миллиардов "кубов", в год, уже не будет", — уточнил экономист Алексей Кущ.
После окончания контракта с "Газпромом" объемы прокачки через Украину уменьшатся еще сильнее. Постройка коннектора в Италию для подсоединения страны к "Северному потоку — 2" сократит потребность в украинском транзите до 30 миллиардов кубометров в год. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить лишь как резервный, чтобы диверсифицировать риски, уточняют эксперты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Северный поток — 2Турецкий потокСеверный потокГазпромЧехияИталияУкраинаЭкономика
 
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