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Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту
Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:25
2020-12-04T18:25
россия
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи"."Все одобрено (ко второму чтению)", - сообщил РИА Новости глава комитета Крашенинников.Как уточняется в электронной базе данных нижней палаты парламента, инициатива может быть рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании 8 декабря.Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
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россия, павел крашенинников, госдума рф

Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту

16:25 04.12.2020 (обновлено: 18:25 04.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.
Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
"Все одобрено (ко второму чтению)", - сообщил РИА Новости глава комитета Крашенинников.
Как уточняется в электронной базе данных нижней палаты парламента, инициатива может быть рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании 8 декабря.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:57
Гарантии бывшим президентам не будут распространяться на Горбачева
Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
 
РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФ
 
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