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Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту

Комитет Госдумы поддержал проект о гарантиях экс-президенту

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:25

2020-12-04T16:25

2020-12-04T18:25

россия

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту РФ и его семье.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи"."Все одобрено (ко второму чтению)", - сообщил РИА Новости глава комитета Крашенинников.Как уточняется в электронной базе данных нижней палаты парламента, инициатива может быть рассмотрена во втором чтении на пленарном заседании 8 декабря.Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

https://ria.ru/20201117/gorbachev-1585021626.html

россия

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россия, павел крашенинников, госдума рф