https://ria.ru/20201204/fauchi-1587697578.html

Фаучи принял предложение Байдена стать главным медицинским советником

Фаучи принял предложение Байдена стать главным медицинским советником

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что принял предложение Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом страны, стать главным... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:49

2020-12-04T15:49

2020-12-04T15:49

энтони фаучи

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что принял предложение Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом страны, стать главным медицинским советником в его администрации.Ранее Байден сообщил, что в четверг встречался с Фаучи и попросил его остаться на посту директора Института аллергий и инфекционных болезней, а также занять должность главного советника недавно созданной рабочей группы по борьбе с коронавирусом."Безусловно, я сказал "да" прямо на месте", - ответил Фаучи в интервью телеканалу NBC News на вопрос, принял ли он предложение Байдена.

https://ria.ru/20201202/bayden-1587276877.html

сша

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире