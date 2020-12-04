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Фаучи принял предложение Байдена стать главным медицинским советником
Фаучи принял предложение Байдена стать главным медицинским советником
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что принял предложение Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом страны, стать главным... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:49
2020-12-04T15:49
энтони фаучи
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что принял предложение Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом страны, стать главным медицинским советником в его администрации.Ранее Байден сообщил, что в четверг встречался с Фаучи и попросил его остаться на посту директора Института аллергий и инфекционных болезней, а также занять должность главного советника недавно созданной рабочей группы по борьбе с коронавирусом."Безусловно, я сказал "да" прямо на месте", - ответил Фаучи в интервью телеканалу NBC News на вопрос, принял ли он предложение Байдена.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Фаучи принял предложение Байдена стать главным медицинским советником

15:49 04.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что принял предложение Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом страны, стать главным медицинским советником в его администрации.
Ранее Байден сообщил, что в четверг встречался с Фаучи и попросил его остаться на посту директора Института аллергий и инфекционных болезней, а также занять должность главного советника недавно созданной рабочей группы по борьбе с коронавирусом.
"Безусловно, я сказал "да" прямо на месте", - ответил Фаучи в интервью телеканалу NBC News на вопрос, принял ли он предложение Байдена.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
 
Энтони ФаучиКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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