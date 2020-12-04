https://ria.ru/20201204/evro-1587711447.html
Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс евро упал ниже 90 рублей
Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:55
2020-12-04T16:55
2020-12-04T17:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск снижается на 29 копеек, до 74,16 рубля, курс евро - на 37 копеек, до 90,03 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 89,98 рубля.На форексе европейская валюта снижается в пределах 0,05%, до 1,2136 доллара, а ранее в течение дня она дорожала до 1,2178 доллара.
https://ria.ru/20201204/dollar-1587693806.html
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