https://ria.ru/20201204/evro-1587711447.html

Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:55

2020-12-04T16:55

2020-12-04T17:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Курс рубля увеличивает темпы роста к евро, отвоевывая у него психологический уровень 90 рублей, на фоне наметившегося ослабления европейской валюты на форексе по отношению к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.57 мск снижается на 29 копеек, до 74,16 рубля, курс евро - на 37 копеек, до 90,03 рубля, следует из данных Московской биржи. А минутами ранее евро опускался до 89,98 рубля.На форексе европейская валюта снижается в пределах 0,05%, до 1,2136 доллара, а ранее в течение дня она дорожала до 1,2178 доллара.

https://ria.ru/20201204/dollar-1587693806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, экономика