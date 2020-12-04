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Официальный курс евро на выходные упал почти на рубль
Официальный курс евро на выходные упал почти на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 93,28 копейки - до 90,2618 рубля, курс доллара снизился на 94,67... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:51
2020-12-04T12:51
2020-12-04T12:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 93,28 копейки - до 90,2618 рубля, курс доллара снизился на 94,67 копейки - до 74,2529 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 94 копейки, составив 81,4569 рубля.
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