https://ria.ru/20201204/evro-1587652050.html

Официальный курс евро на выходные упал почти на рубль

Официальный курс евро на выходные упал почти на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 93,28 копейки - до 90,2618 рубля, курс доллара снизился на 94,67... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:51

2020-12-04T12:51

2020-12-04T12:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 93,28 копейки - до 90,2618 рубля, курс доллара снизился на 94,67 копейки - до 74,2529 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 94 копейки, составив 81,4569 рубля.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика