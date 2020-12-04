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Тюменская область
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Тюменские производители наращивают экспорт продукции АПК
Тюменские производители наращивают экспорт продукции АПК
Тюменские производители за 9 месяцев 2020 года экспортировали продукции АПК почти на 17 миллионов долларов, а по итогам года объем экспорта может достичь 20... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:39
2020-12-04T14:50
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменские производители за 9 месяцев 2020 года экспортировали продукции АПК почти на 17 миллионов долларов, а по итогам года объем экспорта может достичь 20 миллионов долларов, что превысит плановые показатели, сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.Он выступил на пленарной онлайн-сессии Тюменского экспортного форума "Экспорт АПК. Расширение доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки"."В период пандемии предприятия АПК Тюменской области не прекращали свою деятельность. Функционируя в ограничительных условиях, они не только сохранили, но и увеличили объем экспорта продукции АПК", - процитировали Чейметова в областном департаменте АПК.По его словам, тюменские производители в 2020 году смогли расширить географию поставок. Так, агрохолдинг "Юбилейный" начал экспорт глютена в Турцию и США, а "Агрофирма "КРиММ" осуществила поставки картофеля в Сербию. Всего же продукция АПК области экспортируется в 14 стран, в том числе, в Нидерланды, Казахстан, Китай, Германию, Белоруссию, Узбекистан, Монголию, Латвию, Туркмению, Азербайджан и Киргизию. Наибольшая доля экспортных поставок приходится на ООО "Заводоуковский маслозавод", который поставляет рапсовое нерафинированное масло в страны ЕЭС и Китай.В пресс-службе департамента добавили, что для стимулирования экспорта продукции АПК сельскохозяйственным организациям, в том числе экспортерам, предоставляются краткосрочные и долгосрочные кредиты под льготную процентную ставку от 1,7% до 5% годовых. По инициативе правительства Тюменской области в декабре 2019 года регион был включен в перечень субъектов, с территории которых возможно субсидирование транспортировки продукции АПК.
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экономика

Тюменские производители наращивают экспорт продукции АПК

14:39 04.12.2020 (обновлено: 14:50 04.12.2020)
 
© Фото : департамент агропромышленного комплекса Тюменской областиДиректор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на пленарной сессии Тюменского экспортного форума "Экспорт АПК. Расширение доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки"
Директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на пленарной сессии Тюменского экспортного форума Экспорт АПК. Расширение доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменские производители за 9 месяцев 2020 года экспортировали продукции АПК почти на 17 миллионов долларов, а по итогам года объем экспорта может достичь 20 миллионов долларов, что превысит плановые показатели, сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.
Он выступил на пленарной онлайн-сессии Тюменского экспортного форума "Экспорт АПК. Расширение доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки".
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"В период пандемии предприятия АПК Тюменской области не прекращали свою деятельность. Функционируя в ограничительных условиях, они не только сохранили, но и увеличили объем экспорта продукции АПК", - процитировали Чейметова в областном департаменте АПК.
По его словам, тюменские производители в 2020 году смогли расширить географию поставок. Так, агрохолдинг "Юбилейный" начал экспорт глютена в Турцию и США, а "Агрофирма "КРиММ" осуществила поставки картофеля в Сербию. Всего же продукция АПК области экспортируется в 14 стран, в том числе, в Нидерланды, Казахстан, Китай, Германию, Белоруссию, Узбекистан, Монголию, Латвию, Туркмению, Азербайджан и Киргизию. Наибольшая доля экспортных поставок приходится на ООО "Заводоуковский маслозавод", который поставляет рапсовое нерафинированное масло в страны ЕЭС и Китай.
В пресс-службе департамента добавили, что для стимулирования экспорта продукции АПК сельскохозяйственным организациям, в том числе экспортерам, предоставляются краткосрочные и долгосрочные кредиты под льготную процентную ставку от 1,7% до 5% годовых. По инициативе правительства Тюменской области в декабре 2019 года регион был включен в перечень субъектов, с территории которых возможно субсидирование транспортировки продукции АПК.
 
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