https://ria.ru/20201204/eksport-1587680443.html

Тюменские производители наращивают экспорт продукции АПК

Тюменские производители наращивают экспорт продукции АПК

Тюменские производители за 9 месяцев 2020 года экспортировали продукции АПК почти на 17 миллионов долларов, а по итогам года объем экспорта может достичь 20... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:39

2020-12-04T14:39

2020-12-04T14:50

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 4 дек - РИА Новости. Тюменские производители за 9 месяцев 2020 года экспортировали продукции АПК почти на 17 миллионов долларов, а по итогам года объем экспорта может достичь 20 миллионов долларов, что превысит плановые показатели, сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.Он выступил на пленарной онлайн-сессии Тюменского экспортного форума "Экспорт АПК. Расширение доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки"."В период пандемии предприятия АПК Тюменской области не прекращали свою деятельность. Функционируя в ограничительных условиях, они не только сохранили, но и увеличили объем экспорта продукции АПК", - процитировали Чейметова в областном департаменте АПК.По его словам, тюменские производители в 2020 году смогли расширить географию поставок. Так, агрохолдинг "Юбилейный" начал экспорт глютена в Турцию и США, а "Агрофирма "КРиММ" осуществила поставки картофеля в Сербию. Всего же продукция АПК области экспортируется в 14 стран, в том числе, в Нидерланды, Казахстан, Китай, Германию, Белоруссию, Узбекистан, Монголию, Латвию, Туркмению, Азербайджан и Киргизию. Наибольшая доля экспортных поставок приходится на ООО "Заводоуковский маслозавод", который поставляет рапсовое нерафинированное масло в страны ЕЭС и Китай.В пресс-службе департамента добавили, что для стимулирования экспорта продукции АПК сельскохозяйственным организациям, в том числе экспортерам, предоставляются краткосрочные и долгосрочные кредиты под льготную процентную ставку от 1,7% до 5% годовых. По инициативе правительства Тюменской области в декабре 2019 года регион был включен в перечень субъектов, с территории которых возможно субсидирование транспортировки продукции АПК.

https://ria.ru/20201117/tyumen-1584963297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика