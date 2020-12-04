https://ria.ru/20201204/efremov-1587722817.html

Защита Ефремова обжалует приговор в кассации

Защита Ефремова обжалует приговор в кассации

Защита актера Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, планирует 7 декабря подать кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:46

2020-12-04T17:46

2020-12-04T17:46

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова, осуждённого на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, планирует 7 декабря подать кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин."В понедельник, 7 декабря, я собираюсь обжаловать во Второй кассационный суд апелляционное решение Мосгорсуда на приговор Михаила Олеговича", - сказал он.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области.

https://ria.ru/20201202/efremov-1587316956.html

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, белгородская область, происшествия