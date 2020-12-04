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В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку
В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку
Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:42
2020-12-04T06:42
2020-12-04T10:31
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно выражается и бьет школьника по лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета.В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент конфликта уборщицы и подростка. Женщина высказывается в адрес школьника нецензурно, в ответ мальчик "тыкает" женщине и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дает пощечину подростку, он в ответ ударяет ее по лицу. Причина конфликта из видео не ясна.По поручению прокурора Хабаровска прокуратурой Индустриального района города проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20200110/1563249262.html
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хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно выражается и бьет школьника по лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета.
В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент конфликта уборщицы и подростка. Женщина высказывается в адрес школьника нецензурно, в ответ мальчик "тыкает" женщине и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дает пощечину подростку, он в ответ ударяет ее по лицу. Причина конфликта из видео не ясна.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.
По поручению прокурора Хабаровска
прокуратурой Индустриального района города проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося.