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В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку

В хабаровской школе ученик и уборщица устроили потасовку

Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T06:42

2020-12-04T06:42

2020-12-04T10:31

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после публикации в соцсетях видеозаписи конфликта уборщицы и ученика в хабаровской школе, в ходе которого женщина нецензурно выражается и бьет школьника по лицу, сообщает региональное управление Следственного комитета.В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент конфликта уборщицы и подростка. Женщина высказывается в адрес школьника нецензурно, в ответ мальчик "тыкает" женщине и обвиняет ее в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дает пощечину подростку, он в ответ ударяет ее по лицу. Причина конфликта из видео не ясна.По поручению прокурора Хабаровска прокуратурой Индустриального района города проводится проверка на основании данного видеоматериала. Выясняются обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20200110/1563249262.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия