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https://ria.ru/20201204/dopros-1587695751.html
Опубликовано видео допроса блогера, на стриме которого умерла девушка
Опубликовано видео допроса блогера, на стриме которого умерла девушка
Появилось видео с допроса стримера Стаса Reeflay, во время эфира которого умерла девушка. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:41
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следственный комитет россии (ск рф)
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происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Появилось видео с допроса стримера Стаса Reeflay, во время эфира которого умерла девушка. На кадрах видно, как молодой человек вошел в кабинет к следователю, сел на стул, после чего начался допрос. Как сообщалось ранее, на днях во время стрима на своем канале 30-летний Станислав Решетников обнаружил, что его подруга Валентина, которая также находилась в кадре, потеряла сознание. Не выключая трансляции, блогер вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Эфир закончился только после прибытия полицейских. По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь. Экспертиза показала, что погибшая перед смертью получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу". Сотрудники правоохранительных органов задержали Решетникова, в отношении него возбудили уголовное дело.Стримера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201204/strim-1587601066.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры допроса блогера Стаса Решетникова
СК опубликовал видео допроса 30-летнего блогера Reeflay. Напомним, во время его стрима умерла девушка. Стасу Решетникову предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. Ему грозит 15 лет тюрьмы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Опубликовано видео допроса блогера, на стриме которого умерла девушка

15:41 04.12.2020 (обновлено: 16:00 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Появилось видео с допроса стримера Стаса Reeflay, во время эфира которого умерла девушка.
На кадрах видно, как молодой человек вошел в кабинет к следователю, сел на стул, после чего начался допрос.
Как сообщалось ранее, на днях во время стрима на своем канале 30-летний Станислав Решетников обнаружил, что его подруга Валентина, которая также находилась в кадре, потеряла сознание. Не выключая трансляции, блогер вызвал врачей и полицию.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Эфир закончился только после прибытия полицейских.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
04:24
Подруга умершей во время стрима девушки объяснила причины ее гибели
По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь.
Экспертиза показала, что погибшая перед смертью получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу". Сотрудники правоохранительных органов задержали Решетникова, в отношении него возбудили уголовное дело.
Стримера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Американская блогерша Алексис Шарки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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