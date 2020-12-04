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Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с сентября
Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с сентября
Российская валюта продолжает расти, доллар возвращается к сентябрьским минимумам. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:33
2020-12-04T15:33
2020-12-04T15:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская валюта продолжает расти, доллар возвращается к сентябрьским минимумам.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 15:27 мск падал на 46 копеек, до 73,99 рубля, европейской — на 34 копейки, до 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар уже опускался до 73,94 рубля — к минимуму с 2 сентября, евро — до 90,0075 рубля.Российская валюта укрепляется вслед за нефтью на фоне новых соглашений в формате ОПЕК+. Накануне участники решили нарастить добычу с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки.
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика