https://ria.ru/20201204/dollar-1587693806.html

Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с сентября

Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с сентября

Российская валюта продолжает расти, доллар возвращается к сентябрьским минимумам. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:33

2020-12-04T15:33

2020-12-04T15:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская валюта продолжает расти, доллар возвращается к сентябрьским минимумам.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 15:27 мск падал на 46 копеек, до 73,99 рубля, европейской — на 34 копейки, до 90,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар уже опускался до 73,94 рубля — к минимуму с 2 сентября, евро — до 90,0075 рубля.Российская валюта укрепляется вслед за нефтью на фоне новых соглашений в формате ОПЕК+. Накануне участники решили нарастить добычу с января 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Общая квота российских компаний — 125 тысяч баррелей в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/rubl-1587653816.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика