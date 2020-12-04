Ряд молдавских политиков хотят дестабилизировать ситуацию, заявил Додон
КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что отдельные политики хотят дестабилизировать ситуацию в стране, поскольку уже начали предвыборную кампанию в ожидании досрочных парламентских выборов.
Ранее избранный президент Майя Санду обвинила Додона в попытке "узурпации власти" в связи с тем, что поддерживающая Додона Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту. В четверг она организовала акцию протеста возле здания парламента, в которой приняли участие около 700 человек. Вместе с этим депутаты правых партий протестовали в парламенте, блокируя трибуну. В воскресенье Санду вновь организует протест.
"Кто-то хочет намеренно дестабилизировать ситуацию в стране, создать хаос, возможно, кто-то уже вошел в предвыборную кампанию перед досрочными парламентскими выборами. Поскольку очевидно, что их не избежать", - сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он считает, что парламент должен собраться до конца декабря, одобрить проект госбюджета в финальном чтении, а затем парламент стоит распустить.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.