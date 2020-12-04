В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
09:49 04.12.2020 (обновлено: 10:55 04.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции ДНР.
Атака началась в пятницу утром, по югу республики выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров.
"В результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников республики", — сказал представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Это означает, что в регионе нельзя вести боевые, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также размещать вооружение в населенных пунктах или около них. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Правила установлены до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. За шесть лет она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.