https://ria.ru/20201204/dnr-1587615966.html

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ

Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:49

2020-12-04T09:49

2020-12-04T10:55

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина

в мире

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ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции ДНР.Атака началась в пятницу утром, по югу республики выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Это означает, что в регионе нельзя вести боевые, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также размещать вооружение в населенных пунктах или около них. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Правила установлены до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. За шесть лет она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/bpla-1586747757.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире