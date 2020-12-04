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В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:49
2020-12-04T10:55
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции ДНР.Атака началась в пятницу утром, по югу республики выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров.С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Это означает, что в регионе нельзя вести боевые, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также размещать вооружение в населенных пунктах или около них. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Правила установлены до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. За шесть лет она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ

09:49 04.12.2020 (обновлено: 10:55 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли от минометного обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в Народной милиции ДНР.
Атака началась в пятницу утром, по югу республики выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров.
"В результате вражеского обстрела двое наших защитников получили ранения, несовместимые с жизнью. Основной целью украинских боевиков, открывших целенаправленный огонь по нашим наблюдателям за обстановкой, было добиться гибели защитников республики", — сказал представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Это означает, что в регионе нельзя вести боевые, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также размещать вооружение в населенных пунктах или около них. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Правила установлены до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования обсуждается на встречах контактной группы в Минске. За шесть лет она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
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