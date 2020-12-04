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https://ria.ru/20201204/diffenbakhiya-1587659206.html
Диффенбахия: все об уходе за ядовитым тропическим цветком
Диффенбахия: все об уходе за ядовитым тропическим цветком
Диффенбахия — это комнатное растение из семейства Ароидные. Об особенностях ухода — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:20
2020-12-04T13:33
цветы
растениеводство
растения
в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Диффенбахия — это комнатное растение из семейства Ароидные. Об особенностях ухода — в материале РИА Новости. Особенности ухода за диффенбахиейСвое название цветок получил в честь Йозефа Диффенбаха — садовника, работавшего в Императорских садах в Австрии. В качестве домашней культуры для озеленения интерьеров используется уже более 150 лет. Несмотря на то, что растение в целом неприхотливо, есть некоторые особенности ухода за ним. Прежде всего, оно довольно ядовито, поэтому цветок нужно держать подальше от домашних животных и маленьких детей: его сок вызывает ожоги на коже, также может возникнуть временная слепота, серьезные нарушения зрения, отек гортани и языка. Из-за таких свойств вокруг диффенбахии сложилось много народных примет. Например, она считается символом безбрачия и, по поверью, забирает у мужчин энергию, отгоняя их от дома одиноких женщин. При этом цветок способен очищать воздух от загрязнений и токсинов.Всего насчитывается более 60 видов растения. Самые популярные из них — диффенбахия пятнистая и диффенбахия камилла. У первой разновидности ярко-зеленые листья покрыты множеством светлых пятен и полосок, а у второй — имеют светло-желтые отметины. Комнатные цветы могут вырастать в высоту до двух метров, поэтому им со временем понадобится подпорка. По мере роста нижние листья отмирают и опадают, из-за чего оголяется ствол. По этой причине растение не всегда выглядит эстетично. Цветет диффенбахия довольно редко, имеет неприметное соцветие, которое напоминает початок.ОсвещенностьРастение любит яркое освещение, но не прямые солнечные лучи, которые могут нанести ему ожоги. Летом ставить диффенбахию на южную сторону не рекомендуется, лучше всего убирать ее в тень. При недостатке света она станет более ломкой и потеряет свежий вид.Температурный режимДиффенбахия — теплолюбивое растение, потому что родом из тропиков Америки. Отопительный сезон переносит хорошо, при этом не терпит сквозняки и холод. Температура в помещении не должна опускаться ниже 18 градусов.Полив и влажность воздухаВо время активного роста цветок нуждается в обильном поливе. Нельзя допускать сильное высыхание грунта, но и переувлажнять его тоже не стоит. Зимой полив следует сократить, потому что диффенбахия в этот период тратит меньше энергии и находится в "спячке".Кроме этого, растению необходима высокая влажность воздуха, поэтому его нужно регулярно опрыскивать чистой водой.Удобрение диффенбахииЦветку нужны для роста питательные вещества. В весенне-летний период подкармливать диффенбахию нужно раз в две недели, а осенью и зимой рекомендуется проводить процедуру реже. Ей подойдут удобрения для декоративно-лиственных растений.Пересадка диффенбахии в домашних условияхПересаживают растение, как правило, раз в 2-4 года в горшок большего размера, чтобы корням было удобно в земле. В новую емкость необходимо первым слоем засыпать дренаж — он крайне важен для диффенбахии, затем немного прикрыть его грунтом. Доставать цветок из старого горшка нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Если с ними все в порядке, растение следует поместить в новую емкость и по бокам засыпать свежей землей. Важно, чтобы она была немного влажная, он не мокрая. После этого диффенбахию поливают водой, смешанной с препаратом для ускорения роста.Обрезка диффенбахииОбрезка нужна, когда растение выросло, и длинный стебель остался "голым" с зеленой макушкой наверху. Так как диффенбахия ядовита, процедура производится только в перчатках, после чего нужно обязательно вымыть руки. Также в процессе понадобятся острые садовые ножницы, продезинфицированные заранее, чтобы не занести микробы в место среза. За несколько дней до обрезки нужно прекратить полив: это поможет уменьшить количество ядовитого сока. Ствол диффенбахии режут так, чтобы остался "пенек" длиной в 10 сантиметров. Важно, чтобы на нем были почки, из которых потом вырастут листья. Срез можно обработать растертым в порошок углем для обеззараживания. Затем растение следует накрыть банкой, пока не появятся новые побеги.Способы размножения в домашних условияхРазмножение диффенбахии происходит с помощью черенков. Лучше всего проводить его весной. Для процедуры нужно срезать кусок стебля длиной в 10-15 сантиметров, главное, чтобы на нем были почки. Стеблевой черенок затем помещают в теплую воду на несколько недель, чтобы образовались корни. После этого его вкапывают в грунт из смеси песка и торфа и накрывают банкой или оборачивают полиэтиленом, чтобы образовался "парник". Укорениться в почву диффенбахия сможет только при температуре не ниже 25 градусов. После появления первых листьев, ее можно пересадить в горшок.Вредители и заболеванияМногие болезни у растения появляются из-за слишком обильного полива, недостатка влаги или сухости воздуха. В первом случае, корни начинают гнить, а листья желтеют, на них могут появляться темные пятна. Чтобы избавиться от проблемы, нужно удалить гниль с корней, и пересадить растение в новый грунт. Недостаток воды приводит к увяданию диффенбахии, как и слишком сухой воздух. Молодые листья будут опадать при сквозняках и низкой температуре в помещении. Также диффенбахию поражают грибковые болезни, которые возникают из-за переувлажнения земли. Тогда места поражения следует обработать фунгицидным средством.Из вредителей растение атакуют тли, трипсы, червецы, красные паутинные клещики и щитовки. Тогда растение ослабевает, у него желтеют и опадают листья. Для борьбы с вредителями, с зависимости от конкретного случая, диффенбахию протирают мыльной губкой с последующим обмыванием его под теплым душем, либо обрабатывают инсектицидными средствами. Пораженные тлей части растения нужно удалять и уничтожать.
https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html
https://ria.ru/20201201/dushitsa-1587146397.html
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цветы, растениеводство, растения, в мире

Диффенбахия: все об уходе за ядовитым тропическим цветком

13:20 04.12.2020 (обновлено: 13:33 04.12.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Jerzy Opioła / Dieffenbachia cv. 'Bausei'Диффенбахия
Диффенбахия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Jerzy Opioła / Dieffenbachia cv. 'Bausei'
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Диффенбахия — это комнатное растение из семейства Ароидные. Об особенностях ухода — в материале РИА Новости.

Особенности ухода за диффенбахией

Свое название цветок получил в честь Йозефа Диффенбаха — садовника, работавшего в Императорских садах в Австрии. В качестве домашней культуры для озеленения интерьеров используется уже более 150 лет. Несмотря на то, что растение в целом неприхотливо, есть некоторые особенности ухода за ним. Прежде всего, оно довольно ядовито, поэтому цветок нужно держать подальше от домашних животных и маленьких детей: его сок вызывает ожоги на коже, также может возникнуть временная слепота, серьезные нарушения зрения, отек гортани и языка. Из-за таких свойств вокруг диффенбахии сложилось много народных примет. Например, она считается символом безбрачия и, по поверью, забирает у мужчин энергию, отгоняя их от дома одиноких женщин. При этом цветок способен очищать воздух от загрязнений и токсинов.
Всего насчитывается более 60 видов растения. Самые популярные из них — диффенбахия пятнистая и диффенбахия камилла. У первой разновидности ярко-зеленые листья покрыты множеством светлых пятен и полосок, а у второй — имеют светло-желтые отметины. Комнатные цветы могут вырастать в высоту до двух метров, поэтому им со временем понадобится подпорка. По мере роста нижние листья отмирают и опадают, из-за чего оголяется ствол. По этой причине растение не всегда выглядит эстетично. Цветет диффенбахия довольно редко, имеет неприметное соцветие, которое напоминает початок.
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Освещенность

Растение любит яркое освещение, но не прямые солнечные лучи, которые могут нанести ему ожоги. Летом ставить диффенбахию на южную сторону не рекомендуется, лучше всего убирать ее в тень. При недостатке света она станет более ломкой и потеряет свежий вид.

Температурный режим

Диффенбахия — теплолюбивое растение, потому что родом из тропиков Америки. Отопительный сезон переносит хорошо, при этом не терпит сквозняки и холод. Температура в помещении не должна опускаться ниже 18 градусов.

Полив и влажность воздуха

Во время активного роста цветок нуждается в обильном поливе. Нельзя допускать сильное высыхание грунта, но и переувлажнять его тоже не стоит. Зимой полив следует сократить, потому что диффенбахия в этот период тратит меньше энергии и находится в "спячке".
Кроме этого, растению необходима высокая влажность воздуха, поэтому его нужно регулярно опрыскивать чистой водой.
CC BY-SA 2.0 / J. Nathan Matias / The Plants of Civic MediaДиффенбахия
Диффенбахия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
CC BY-SA 2.0 / J. Nathan Matias / The Plants of Civic Media

Удобрение диффенбахии

Цветку нужны для роста питательные вещества. В весенне-летний период подкармливать диффенбахию нужно раз в две недели, а осенью и зимой рекомендуется проводить процедуру реже. Ей подойдут удобрения для декоративно-лиственных растений.

Пересадка диффенбахии в домашних условиях

Пересаживают растение, как правило, раз в 2-4 года в горшок большего размера, чтобы корням было удобно в земле. В новую емкость необходимо первым слоем засыпать дренаж — он крайне важен для диффенбахии, затем немного прикрыть его грунтом. Доставать цветок из старого горшка нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корни. Если с ними все в порядке, растение следует поместить в новую емкость и по бокам засыпать свежей землей. Важно, чтобы она была немного влажная, он не мокрая. После этого диффенбахию поливают водой, смешанной с препаратом для ускорения роста.
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Обрезка диффенбахии

Обрезка нужна, когда растение выросло, и длинный стебель остался "голым" с зеленой макушкой наверху. Так как диффенбахия ядовита, процедура производится только в перчатках, после чего нужно обязательно вымыть руки. Также в процессе понадобятся острые садовые ножницы, продезинфицированные заранее, чтобы не занести микробы в место среза. За несколько дней до обрезки нужно прекратить полив: это поможет уменьшить количество ядовитого сока. Ствол диффенбахии режут так, чтобы остался "пенек" длиной в 10 сантиметров. Важно, чтобы на нем были почки, из которых потом вырастут листья. Срез можно обработать растертым в порошок углем для обеззараживания. Затем растение следует накрыть банкой, пока не появятся новые побеги.

Способы размножения в домашних условиях

Размножение диффенбахии происходит с помощью черенков. Лучше всего проводить его весной. Для процедуры нужно срезать кусок стебля длиной в 10-15 сантиметров, главное, чтобы на нем были почки. Стеблевой черенок затем помещают в теплую воду на несколько недель, чтобы образовались корни. После этого его вкапывают в грунт из смеси песка и торфа и накрывают банкой или оборачивают полиэтиленом, чтобы образовался "парник". Укорениться в почву диффенбахия сможет только при температуре не ниже 25 градусов. После появления первых листьев, ее можно пересадить в горшок.
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Вредители и заболевания

Многие болезни у растения появляются из-за слишком обильного полива, недостатка влаги или сухости воздуха. В первом случае, корни начинают гнить, а листья желтеют, на них могут появляться темные пятна. Чтобы избавиться от проблемы, нужно удалить гниль с корней, и пересадить растение в новый грунт. Недостаток воды приводит к увяданию диффенбахии, как и слишком сухой воздух. Молодые листья будут опадать при сквозняках и низкой температуре в помещении. Также диффенбахию поражают грибковые болезни, которые возникают из-за переувлажнения земли. Тогда места поражения следует обработать фунгицидным средством.
Из вредителей растение атакуют тли, трипсы, червецы, красные паутинные клещики и щитовки. Тогда растение ослабевает, у него желтеют и опадают листья. Для борьбы с вредителями, с зависимости от конкретного случая, диффенбахию протирают мыльной губкой с последующим обмыванием его под теплым душем, либо обрабатывают инсектицидными средствами. Пораженные тлей части растения нужно удалять и уничтожать.
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