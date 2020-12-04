Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/deti-1587619984.html
Омбудсмен попросила отменить решение об изъятии 15 детей из семьи в Крыму
Омбудсмен попросила отменить решение об изъятии 15 детей из семьи в Крыму
Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:19
2020-12-04T10:19
анна кузнецова
ирина клюева
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_d71c87078c6d88def0b116ce069d8879.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из многодетной семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам ребенка в регионе, проверку начал местный СК. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным."Я хотела бы отдельно обратиться к главе администрации Симферопольского района и попросить его прислушаться к рекомендациям, которые прозвучали вчера на рабочей группе (по изучению ситуации). Дети должны встречать день святого Николая и Новый год, Рождество в кругу своих близких, дома. Именно в его полномочиях отменить свое постановление до того, как свои выводы сделают правоохранители и будут даны результаты независимой психологической экспертизы", - сказала РИА Новости Клюева.На данный момент в семье остаются пять детей из 15, пять детей находятся в больницах на лечении по различным показаниям, пять детей были изъяты, сказала Клюева. Она назвала принятое решение об изъятии детей несоразмерным в отношении выявленных нарушений в семье и считает его вредным для детей."В основном все члены группы согласились с тем, что доводы администрации района не являются настолько серьезными, чтобы радикальным способом отбирать детей у приемных родителей. Да, есть замечания к родителям по финансовой дисциплине, есть судебное решение по одной из воспитанниц, но эти вопросы не должны распространяться на всех детей в целом", - добавила Клюева.
https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html
https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_159cb1031967106d766037af1890809a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, ирина клюева, следственный комитет россии (ск рф), общество

Омбудсмен попросила отменить решение об изъятии 15 детей из семьи в Крыму

10:19 04.12.2020
 
© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Fotolia / Khorzhevska
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из многодетной семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы.
Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам ребенка в регионе, проверку начал местный СК. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:06
В Крыму начали проверку после изъятия 15 приемных детей из семьи
"Я хотела бы отдельно обратиться к главе администрации Симферопольского района и попросить его прислушаться к рекомендациям, которые прозвучали вчера на рабочей группе (по изучению ситуации). Дети должны встречать день святого Николая и Новый год, Рождество в кругу своих близких, дома. Именно в его полномочиях отменить свое постановление до того, как свои выводы сделают правоохранители и будут даны результаты независимой психологической экспертизы", - сказала РИА Новости Клюева.
На данный момент в семье остаются пять детей из 15, пять детей находятся в больницах на лечении по различным показаниям, пять детей были изъяты, сказала Клюева. Она назвала принятое решение об изъятии детей несоразмерным в отношении выявленных нарушений в семье и считает его вредным для детей.
"В основном все члены группы согласились с тем, что доводы администрации района не являются настолько серьезными, чтобы радикальным способом отбирать детей у приемных родителей. Да, есть замечания к родителям по финансовой дисциплине, есть судебное решение по одной из воспитанниц, но эти вопросы не должны распространяться на всех детей в целом", - добавила Клюева.
В Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 19:33Религия и мировоззрение
В РПЦ выступили против "быстрых судов" по изъятию детей из семьи
 
Анна КузнецоваИрина КлюеваСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
16:26В Ватикане продлили срок закрытия музеев из-за коронавируса
16:25Жириновский предложил ввести тотальный запрет на "трэш-стримы"
16:22В Москве выявили торговцев поддельными справками об отсутствии COVID-19
16:22Момент нападения акулы на туристку в Египте попал на видео
16:19Житель Таганрога случайно застрелил знакомого при настройке прицела
Лента новостейМолния