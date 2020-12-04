https://ria.ru/20201204/deti-1587619984.html

Омбудсмен попросила отменить решение об изъятии 15 детей из семьи в Крыму

Омбудсмен попросила отменить решение об изъятии 15 детей из семьи в Крыму

Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:19

2020-12-04T10:19

2020-12-04T10:19

анна кузнецова

ирина клюева

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева обратилась к руководству администрации Симферопольского района с просьбой отменить решение об изъятии 15 детей из многодетной семьи до получения результатов проверок правоохранителями и психологической экспертизы.Ранее сообщалось, что сотрудники органов опеки изымают 15 приемных детей из многодетной семьи в Крыму. Причина - ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязанностей. Речь идет о семье Тоцких из села Дубки Симферопольского района. В ситуации разбиралась уполномоченный по правам ребенка в регионе, проверку начал местный СК. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова назвала изъятие органами опеки детей из многодетной семьи необоснованным."Я хотела бы отдельно обратиться к главе администрации Симферопольского района и попросить его прислушаться к рекомендациям, которые прозвучали вчера на рабочей группе (по изучению ситуации). Дети должны встречать день святого Николая и Новый год, Рождество в кругу своих близких, дома. Именно в его полномочиях отменить свое постановление до того, как свои выводы сделают правоохранители и будут даны результаты независимой психологической экспертизы", - сказала РИА Новости Клюева.На данный момент в семье остаются пять детей из 15, пять детей находятся в больницах на лечении по различным показаниям, пять детей были изъяты, сказала Клюева. Она назвала принятое решение об изъятии детей несоразмерным в отношении выявленных нарушений в семье и считает его вредным для детей."В основном все члены группы согласились с тем, что доводы администрации района не являются настолько серьезными, чтобы радикальным способом отбирать детей у приемных родителей. Да, есть замечания к родителям по финансовой дисциплине, есть судебное решение по одной из воспитанниц, но эти вопросы не должны распространяться на всех детей в целом", - добавила Клюева.

https://ria.ru/20201201/priemnye-1587181898.html

https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, ирина клюева, следственный комитет россии (ск рф), общество