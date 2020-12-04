https://ria.ru/20201204/chubays-1587753407.html

Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:31

2020-12-04T20:31

2020-12-05T01:11

россия

владимир путин

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.Накануне российское правительство утвердило директиву об отставке Чубайса и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011-м. До этого — с 2008 года — был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

https://ria.ru/20201203/chubays-1587492616.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587538403.html

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россия, владимир путин, анатолий чубайс, политика