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Путин подписал указ о новом назначении Чубайса
Путин подписал указ о новом назначении Чубайса
Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:31
2020-12-05T01:11
россия
владимир путин
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.Накануне российское правительство утвердило директиву об отставке Чубайса и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011-м. До этого — с 2008 года — был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
https://ria.ru/20201203/chubays-1587492616.html
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россия, владимир путин, анатолий чубайс, политика

Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

20:31 04.12.2020 (обновлено: 01:11 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Накануне российское правительство утвердило директиву об отставке Чубайса и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 13:15
Биография Анатолия Чубайса
В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.
Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011-м. До этого — с 2008 года — был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.
В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
В Роснано проводили Чубайса клипом под песню Есть только миг - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:39
В "Роснано" проводили Чубайса клипом под песню "Есть только миг"
 
РоссияВладимир ПутинАнатолий ЧубайсПолитика
 
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