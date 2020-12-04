Путин подписал указ о новом назначении Чубайса
20:31 04.12.2020 (обновлено: 01:11 05.12.2020)
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
Накануне российское правительство утвердило директиву об отставке Чубайса и рекомендовало на пять лет передать должность бывшему первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Позднее совет директоров избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".
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В Кремле увольнение Чубайса назвали естественным ротационным процессом.
Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с момента его создания в 2011-м. До этого — с 2008 года — был генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий.
В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. В частности, "Роснано" перейдет под управление госкорпорации, в которую также войдут "Корпорация МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
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