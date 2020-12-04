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Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост
Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост
Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:15
2020-12-04T13:15
сергей куликов
роснано
дмитрий песков
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика

Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост

13:15 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, остается ли Чубайс в обойме политиков, на которых рассчитывает Кремль, или на него больше не делают ставку и он может заняться личными проектами, Песков сказал: "Любой человек при желании может заняться личными проектами. На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было".

Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет
 
Сергей КуликовРоснаноДмитрий ПесковАнатолий ЧубайсПолитика
 
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