https://ria.ru/20201204/chubays-1587657983.html
Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост
Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост
Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:15
2020-12-04T13:15
2020-12-04T13:15
сергей куликов
роснано
дмитрий песков
анатолий чубайс
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_0:0:3102:1746_1400x0_80_0_0_c1c7ada8a5eb87813f9bfcb375d41230.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_229:0:2958:2047_1400x0_80_0_0_33dca4e4a83b10bf7275785778a52249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика