https://ria.ru/20201204/chubays-1587657983.html

Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост

Песков ответил на вопрос о назначении Чубайса на политический пост

Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:15

2020-12-04T13:15

2020-12-04T13:15

сергей куликов

роснано

дмитрий песков

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении покидающего "Роснано" Анатолия Чубайса на тот или иной пост, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".

https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html

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сергей куликов, роснано, дмитрий песков, анатолий чубайс, политика