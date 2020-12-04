Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/chernogoriya-1587736879.html
Парламент Черногории утвердил новый состав правительства
Парламент Черногории утвердил новый состав правительства
Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:52
2020-12-04T18:52
здравко кривокапич
милан кнежевич
сербская православная церковь
мило джуканович
нато
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571378555_0:40:754:464_1400x0_80_0_0_0da53c3fd0f5b33f2def0f3ff6b868e7.jpg
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС)."За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против 28", - сообщил председатель Скупщины (парламента) Алекса Бечич, трансляция велась на сайте заксобрания.Кандидат в премьеры Черногории Кривокапич начал в среду представлять парламентариям платформу и состав будущего правительства страны, которое формируется по итогам прошедших 30 августа выборов. В четверг предложенный на пост вице-премьера лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович обвинил Джукановича и ДПС в коррупции и создании дефицита в бюджете на 2021 год в 600 миллионов евро и госдолга в размере 4 миллиардов евро.Острые дебаты бывшей правящей партии и экс-оппозиции продолжались три дня, причем будущий премьер получил немало критики от собственных сторонников, которые требовали от него более решительных действий в отношении оппонентов и люстрации. Один из лидеров "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Милан Кнежевич призвал новый кабмин начать расследования и судебные процессы против президента, членов его семьи и ДПС.В своей программной речи бывший университетский преподаватель Кривокапич заявил о трудностях в экономике, коллапсе здравоохранения и отсутствии доверия граждан к властям. Среди принципов и приоритетов работы нового правительства Черногории он назвал равноправие всех граждан, несмотря на любые различия, мобильность системы госуправления ради проведения реформ, полную прозрачность действий властей, нетерпимость к коррупции, ускорение переговоров о вступлении в ЕС, укрепление добрососедских отношений со странами региона, стремление к созданию экологического государства.Сотрудничество по вопросам безопасности в рамках НАТО и улучшение регионального и международного сотрудничества избранный премьер Черногории также перечислил среди целей нового правительства.По его словам, приоритетом также является изменение, дополнение и ревизия "всех дискриминационных законов и подзаконных актов в первую очередь, изменения и дополнение закона о свободе вероисповедания". Ранее принятый документ о правах и положении религиозных общин вызвал в конце 2019 и начале 2020 года массовые протесты верующих Сербской православной церкви в Черногории, на волне которых оппозиция победила на выборах.В новом составе правительства планируется 12 портфелей, не считая премьера, вместо 18, как было ранее. Лидер одной из трех победивших на выборах партийных коалиций "Черным по белому" Дритан Абазович выдвинут на место вице-премьера.Все остальные кандидаты в министры практически неизвестны за пределами Черногории, большинство из них без опыта публичной политики. Ключевые ведомства возглавят: МИД - Джордже Радулович, минобороны – Оливера Иняц, МВД - Сергей Секулович, министерство финансов и соцзащиты - Милойко Спайич, минюст - Владимир Лепосавич, минсельхоз – Александар Стийович, минздрав - Елена Боровинич-Бойович.
https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576700584.html
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576505824.html
https://ria.ru/20201128/posol-1586793794.html
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571378555_42:0:713:503_1400x0_80_0_0_8a7ae2374feb7f891aced879be267901.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здравко кривокапич, милан кнежевич, сербская православная церковь, мило джуканович, нато, черногория, в мире

Парламент Черногории утвердил новый состав правительства

18:52 04.12.2020
 
© Фото : Skupština Crne GoreВесенняя сессия заседания Парламента Черногории
Весенняя сессия заседания Парламента Черногории - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Skupština Crne Gore
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС).
"За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против 28", - сообщил председатель Скупщины (парламента) Алекса Бечич, трансляция велась на сайте заксобрания.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 18:18
МИД прокомментировал итоги выборов в Черногории
Кандидат в премьеры Черногории Кривокапич начал в среду представлять парламентариям платформу и состав будущего правительства страны, которое формируется по итогам прошедших 30 августа выборов. В четверг предложенный на пост вице-премьера лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович обвинил Джукановича и ДПС в коррупции и создании дефицита в бюджете на 2021 год в 600 миллионов евро и госдолга в размере 4 миллиардов евро.
Острые дебаты бывшей правящей партии и экс-оппозиции продолжались три дня, причем будущий премьер получил немало критики от собственных сторонников, которые требовали от него более решительных действий в отношении оппонентов и люстрации. Один из лидеров "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Милан Кнежевич призвал новый кабмин начать расследования и судебные процессы против президента, членов его семьи и ДПС.
В своей программной речи бывший университетский преподаватель Кривокапич заявил о трудностях в экономике, коллапсе здравоохранения и отсутствии доверия граждан к властям. Среди принципов и приоритетов работы нового правительства Черногории он назвал равноправие всех граждан, несмотря на любые различия, мобильность системы госуправления ради проведения реформ, полную прозрачность действий властей, нетерпимость к коррупции, ускорение переговоров о вступлении в ЕС, укрепление добрососедских отношений со странами региона, стремление к созданию экологического государства.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 07:33
Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации
Сотрудничество по вопросам безопасности в рамках НАТО и улучшение регионального и международного сотрудничества избранный премьер Черногории также перечислил среди целей нового правительства.
По его словам, приоритетом также является изменение, дополнение и ревизия "всех дискриминационных законов и подзаконных актов в первую очередь, изменения и дополнение закона о свободе вероисповедания". Ранее принятый документ о правах и положении религиозных общин вызвал в конце 2019 и начале 2020 года массовые протесты верующих Сербской православной церкви в Черногории, на волне которых оппозиция победила на выборах.
В новом составе правительства планируется 12 портфелей, не считая премьера, вместо 18, как было ранее. Лидер одной из трех победивших на выборах партийных коалиций "Черным по белому" Дритан Абазович выдвинут на место вице-премьера.
Все остальные кандидаты в министры практически неизвестны за пределами Черногории, большинство из них без опыта публичной политики. Ключевые ведомства возглавят: МИД - Джордже Радулович, минобороны – Оливера Иняц, МВД - Сергей Секулович, министерство финансов и соцзащиты - Милойко Спайич, минюст - Владимир Лепосавич, минсельхоз – Александар Стийович, минздрав - Елена Боровинич-Бойович.
Виды Черногории - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 23:47
Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата
 
Здравко КривокапичМилан КнежевичСербская православная церковьМило ДжукановичНАТОЧерногорияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния