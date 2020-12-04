https://ria.ru/20201204/chernogoriya-1587736879.html

Парламент Черногории утвердил новый состав правительства

Парламент Черногории утвердил новый состав правительства

Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:52

2020-12-04T18:52

2020-12-04T18:52

здравко кривокапич

милан кнежевич

сербская православная церковь

мило джуканович

нато

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Депутаты парламента Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе со Здравко Кривокапичем, впервые за более чем 30 лет сформированный политическими оппонентами президента Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов (ДПС)."За новый состав правительства проголосовал 41 депутат, против 28", - сообщил председатель Скупщины (парламента) Алекса Бечич, трансляция велась на сайте заксобрания.Кандидат в премьеры Черногории Кривокапич начал в среду представлять парламентариям платформу и состав будущего правительства страны, которое формируется по итогам прошедших 30 августа выборов. В четверг предложенный на пост вице-премьера лидер партии URA и коалиции "Черным по белому" Дритан Абазович обвинил Джукановича и ДПС в коррупции и создании дефицита в бюджете на 2021 год в 600 миллионов евро и госдолга в размере 4 миллиардов евро.Острые дебаты бывшей правящей партии и экс-оппозиции продолжались три дня, причем будущий премьер получил немало критики от собственных сторонников, которые требовали от него более решительных действий в отношении оппонентов и люстрации. Один из лидеров "Демократического фронта" (ДФ) Черногории Милан Кнежевич призвал новый кабмин начать расследования и судебные процессы против президента, членов его семьи и ДПС.В своей программной речи бывший университетский преподаватель Кривокапич заявил о трудностях в экономике, коллапсе здравоохранения и отсутствии доверия граждан к властям. Среди принципов и приоритетов работы нового правительства Черногории он назвал равноправие всех граждан, несмотря на любые различия, мобильность системы госуправления ради проведения реформ, полную прозрачность действий властей, нетерпимость к коррупции, ускорение переговоров о вступлении в ЕС, укрепление добрососедских отношений со странами региона, стремление к созданию экологического государства.Сотрудничество по вопросам безопасности в рамках НАТО и улучшение регионального и международного сотрудничества избранный премьер Черногории также перечислил среди целей нового правительства.По его словам, приоритетом также является изменение, дополнение и ревизия "всех дискриминационных законов и подзаконных актов в первую очередь, изменения и дополнение закона о свободе вероисповедания". Ранее принятый документ о правах и положении религиозных общин вызвал в конце 2019 и начале 2020 года массовые протесты верующих Сербской православной церкви в Черногории, на волне которых оппозиция победила на выборах.В новом составе правительства планируется 12 портфелей, не считая премьера, вместо 18, как было ранее. Лидер одной из трех победивших на выборах партийных коалиций "Черным по белому" Дритан Абазович выдвинут на место вице-премьера.Все остальные кандидаты в министры практически неизвестны за пределами Черногории, большинство из них без опыта публичной политики. Ключевые ведомства возглавят: МИД - Джордже Радулович, минобороны – Оливера Иняц, МВД - Сергей Секулович, министерство финансов и соцзащиты - Милойко Спайич, минюст - Владимир Лепосавич, минсельхоз – Александар Стийович, минздрав - Елена Боровинич-Бойович.

https://ria.ru/20200903/chernogoriya-1576700584.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576505824.html

https://ria.ru/20201128/posol-1586793794.html

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здравко кривокапич, милан кнежевич, сербская православная церковь, мило джуканович, нато, черногория, в мире