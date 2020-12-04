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Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на согласованный проект оборонного бюджета, поскольку конгрессмены не включили в него положение об... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:06
2020-12-04T09:12
кейли макинани
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на согласованный проект оборонного бюджета, поскольку конгрессмены не включили в него положение об изменении спорной статьи.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Трамп заблокирует бюджет, если из закона о приличиях в сообщениях не удалят статью 230. Это положение освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также дает сервисам возможность выступать модераторами.Он заявлял, что статья угрожает национальной безопасности и выборам.В законопроект также вошли расширенные санкции против российского газового проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2). В частности, ограничения планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.Согласно инициативе, президент США может снимать санкции против того или иного лица исходя из национальных интересов. Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
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кейли макинани, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США

08:06 04.12.2020 (обновлено: 09:12 04.12.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на согласованный проект оборонного бюджета, поскольку конгрессмены не включили в него положение об изменении спорной статьи.

"Очень печально для нашего народа. Похоже, что сенатор Джим Инхоф не будет включать в оборонный бюджет поправку об удалении статьи 230. <...> Последний шанс упущен. Я наложу вето!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Трамп заблокирует бюджет, если из закона о приличиях в сообщениях не удалят статью 230. Это положение освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также дает сервисам возможность выступать модераторами.
Он заявлял, что статья угрожает национальной безопасности и выборам.
В законопроект также вошли расширенные санкции против российского газового проекта "Северный поток — 2" (Nord Stream 2). В частности, ограничения планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Согласно инициативе, президент США может снимать санкции против того или иного лица исходя из национальных интересов.
Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
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Кейли МакинаниДональд ТрампСШАВ мире
 
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