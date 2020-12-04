https://ria.ru/20201204/bsk-1587667470.html

Арбитраж передал Башкирскую содовую компанию государству

Арбитраж передал Башкирскую содовую компанию государству

Арбитраж передал государству Башкирскую содовую компанию, в ситуации с которой требовал разобраться президент России Владимир Путин, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:55

2020-12-04T13:55

2020-12-04T16:07

россия

республика башкортостан

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Арбитраж передал государству Башкирскую содовую компанию, в ситуации с которой требовал разобраться президент России Владимир Путин, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.Отмечается, что во исполнение поручения президента проведена проверка в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", были выявлены нарушения законодательства о приватизации: "переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ". Для защиты интересов государства в Арбитражный суд Башкортостана был заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения."Арбитражным судом Республики Башкортостан завершено рассмотрение указанного иска. Представителем Росимущества исковые требования поддержаны. Судом принято решение об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации в полном объеме. Согласно решению суда, в пользу РФ истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" из чужого незаконного владения АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия", — говорится в сообщении.Также суд обязал АО "Реестр" и ПАО "Банк УРАЛСИБ", являющиеся соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

https://ria.ru/20200915/bashkiriya-1577263777.html

россия

республика башкортостан

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россия, республика башкортостан, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество