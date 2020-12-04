https://ria.ru/20201204/britaniya-1587639748.html

В Британии ответили на слова американского инфекциониста о вакцине Pfizer

В Британии ответили на слова американского инфекциониста о вакцине Pfizer

Британский медицинский регулятор отреагировал на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи о поспешности одобрения вакцины против коронавируса в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:50

2020-12-04T11:50

2020-12-04T11:50

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Британский медицинский регулятор отреагировал на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи о поспешности одобрения вакцины против коронавируса в Великобритании, заявив, что вакцина была тщательно проверена, сообщает телеканал Sky News.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech. После этого Фаучи заявил, что Великобритания сделала это слишком поспешно и не изучила данные так же тщательно, как это делает американский регулятор. Позднее главный инфекционист США извинился и сообщил о недопонимании.Регулятор отметил, что перед одобрением вакцины исследователи удостоверились в ее безопасности, высоком качестве и эффективности.Министр по вопросам бизнеса Великобритании Алок Шарма в интервью телеканалу заверил британцев в безопасности одобренной вакцины и высоком уровне проверки регулирующими органами. Он также напомнил, что позднее Фаучи лично заявил о доверии британскому регулятору в вопросе одобрения вакцины.Один из профессоров, ранее работавших в MHRA, как сообщает телеканал, назвал выводы Фаучи ошибочными.Ранее сообщалось, что прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201203/pfizer-1587449268.html

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587352780.html

великобритания

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, сша, в мире