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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/britaniya-1587639748.html
В Британии ответили на слова американского инфекциониста о вакцине Pfizer
В Британии ответили на слова американского инфекциониста о вакцине Pfizer
Британский медицинский регулятор отреагировал на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи о поспешности одобрения вакцины против коронавируса в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:50
2020-12-04T11:50
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
сша
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Британский медицинский регулятор отреагировал на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи о поспешности одобрения вакцины против коронавируса в Великобритании, заявив, что вакцина была тщательно проверена, сообщает телеканал Sky News.Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech. После этого Фаучи заявил, что Великобритания сделала это слишком поспешно и не изучила данные так же тщательно, как это делает американский регулятор. Позднее главный инфекционист США извинился и сообщил о недопонимании.Регулятор отметил, что перед одобрением вакцины исследователи удостоверились в ее безопасности, высоком качестве и эффективности.Министр по вопросам бизнеса Великобритании Алок Шарма в интервью телеканалу заверил британцев в безопасности одобренной вакцины и высоком уровне проверки регулирующими органами. Он также напомнил, что позднее Фаучи лично заявил о доверии британскому регулятору в вопросе одобрения вакцины.Один из профессоров, ранее работавших в MHRA, как сообщает телеканал, назвал выводы Фаучи ошибочными.Ранее сообщалось, что прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, сша, в мире

В Британии ответили на слова американского инфекциониста о вакцине Pfizer

11:50 04.12.2020
 
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Британский медицинский регулятор отреагировал на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи о поспешности одобрения вакцины против коронавируса в Великобритании, заявив, что вакцина была тщательно проверена, сообщает телеканал Sky News.
Британия в среду стала первой страной, сертифицировавшей вакцину от коронавируса от Pfizer и BioNTech. После этого Фаучи заявил, что Великобритания сделала это слишком поспешно и не изучила данные так же тщательно, как это делает американский регулятор. Позднее главный инфекционист США извинился и сообщил о недопонимании.
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Регулятор отметил, что перед одобрением вакцины исследователи удостоверились в ее безопасности, высоком качестве и эффективности.
"Этот процесс создан, чтобы удостовериться, что любая одобренная вакцина соответствует ожидаемым высоким стандартам безопасности, качества и эффективности. Ни одна вакцина не была бы одобрена к распространению в Великобритании, если бы она не соответствовала ожидаемым стандартам безопасности, качества и эффективности", - приводит телеканала заявление регулятора.
Министр по вопросам бизнеса Великобритании Алок Шарма в интервью телеканалу заверил британцев в безопасности одобренной вакцины и высоком уровне проверки регулирующими органами. Он также напомнил, что позднее Фаучи лично заявил о доверии британскому регулятору в вопросе одобрения вакцины.
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Один из профессоров, ранее работавших в MHRA, как сообщает телеканал, назвал выводы Фаучи ошибочными.
Ранее сообщалось, что прививка станет доступной на всей территории Британии в течение следующей недели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияСШАВ мире
 
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