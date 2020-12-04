https://ria.ru/20201204/bogoroditsa-1587642062.html
Православные христиане празднуют Введение во храм Богородицы
Православные христиане празднуют Введение во храм Богородицы
Православные христиане в пятницу встречают один из 12-ти главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, также в Русской православной... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:57
2020-12-04T11:57
2020-12-04T11:58
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане в пятницу встречают один из 12-ти главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, также в Русской православной церкви отмечают очередную годовщину со дня интронизации - возведения на патриарший престол в 1917 году святителя Тихона (Белавина).Как сообщили в патриаршей пресс-службе, в четверг вечером, в канун праздника Введения, патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина (Подмосковье). В сам праздник предстоятель РПЦ обычно служил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля и затем молебен у раки с мощами святителя Тихона (1865-1925) в Донском монастыре при стечении большого числа верующих, однако в связи с пандемией массовые церковные мероприятия отменены.В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.По словам патриарха Кирилла, в истории сегодняшнего праздника акцент сделан именно на том, что Мария была приведена в храм своими родителями, и "тем самым наше внимание обращается на роль родителей в воспитании детей"."Основы характера начинают формироваться еще во чреве матери, генетически сохраняя черты предыдущих поколений, но, как говорят ученые, личность в основном складывается в удивительном младенческом возрасте - от трех до пяти лет. Здесь очень многое зависит от родителей, от того, как они воспитывают младенца, от того, сколько любви они в это воспитание вкладывают, насколько разумно строится работа с ребенком", - сказал патриарх в своей проповеди по случаю празднования Введения во храм Богородицы.Родители Девы Марии – святые Иоаким и Анна, отметил предстоятель РПЦ, вспоминаются священниками в завершающей молитве в конце каждой Божественной литургии, и это не случайно: "эти святые родители дают всем пример того, как нужно духовно вскармливать своих детей, - чтобы никакие соблазны мира, никакие треволнения не разрушили целостность их личности".Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.
https://ria.ru/20201014/prazdnik-1579683512.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане в пятницу встречают один из 12-ти главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, также в Русской православной церкви отмечают очередную годовщину со дня интронизации - возведения на патриарший престол в 1917 году святителя Тихона (Белавина).
Как сообщили в патриаршей пресс-службе, в четверг вечером, в канун праздника Введения, патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина (Подмосковье). В сам праздник предстоятель РПЦ обычно служил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля и затем молебен у раки с мощами святителя Тихона (1865-1925) в Донском монастыре при стечении большого числа верующих, однако в связи с пандемией массовые церковные мероприятия отменены.
В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.
По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.
По словам патриарха Кирилла, в истории сегодняшнего праздника акцент сделан именно на том, что Мария была приведена в храм своими родителями, и "тем самым наше внимание обращается на роль родителей в воспитании детей".
"Основы характера начинают формироваться еще во чреве матери, генетически сохраняя черты предыдущих поколений, но, как говорят ученые, личность в основном складывается в удивительном младенческом возрасте - от трех до пяти лет. Здесь очень многое зависит от родителей, от того, как они воспитывают младенца, от того, сколько любви они в это воспитание вкладывают, насколько разумно строится работа с ребенком", - сказал патриарх в своей проповеди по случаю празднования Введения во храм Богородицы.
Родители Девы Марии – святые Иоаким и Анна, отметил предстоятель РПЦ, вспоминаются священниками в завершающей молитве в конце каждой Божественной литургии, и это не случайно: "эти святые родители дают всем пример того, как нужно духовно вскармливать своих детей, - чтобы никакие соблазны мира, никакие треволнения не разрушили целостность их личности".
Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.