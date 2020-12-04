https://ria.ru/20201204/bogoroditsa-1587642062.html

Православные христиане празднуют Введение во храм Богородицы

Православные христиане празднуют Введение во храм Богородицы

Православные христиане в пятницу встречают один из 12-ти главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, также в Русской православной... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:57

2020-12-04T11:57

2020-12-04T11:58

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Православные христиане в пятницу встречают один из 12-ти главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы, также в Русской православной церкви отмечают очередную годовщину со дня интронизации - возведения на патриарший престол в 1917 году святителя Тихона (Белавина).Как сообщили в патриаршей пресс-службе, в четверг вечером, в канун праздника Введения, патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина (Подмосковье). В сам праздник предстоятель РПЦ обычно служил Божественную литургию в Успенском соборе Кремля и затем молебен у раки с мощами святителя Тихона (1865-1925) в Донском монастыре при стечении большого числа верующих, однако в связи с пандемией массовые церковные мероприятия отменены.В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны и, молясь о рождении ребенка, дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители в сопровождении родных и знакомых отвели ее в Иерусалимский храм, где она должна была провести время до совершеннолетия в молитве и трудах для Господа.По преданию, юная Мария сама, без всякой посторонней помощи, преодолела 15 больших каменных ступеней, ведущих в храм, чем поразила всех присутствующих. По внушению свыше, первосвященник, которым на тот момент был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел Богородицу в Святая святых, куда имел право заходить раз в год только он сам с очистительной жертвой. Богородица пробыла при Иерусалимском храме до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.По словам патриарха Кирилла, в истории сегодняшнего праздника акцент сделан именно на том, что Мария была приведена в храм своими родителями, и "тем самым наше внимание обращается на роль родителей в воспитании детей"."Основы характера начинают формироваться еще во чреве матери, генетически сохраняя черты предыдущих поколений, но, как говорят ученые, личность в основном складывается в удивительном младенческом возрасте - от трех до пяти лет. Здесь очень многое зависит от родителей, от того, как они воспитывают младенца, от того, сколько любви они в это воспитание вкладывают, насколько разумно строится работа с ребенком", - сказал патриарх в своей проповеди по случаю празднования Введения во храм Богородицы.Родители Девы Марии – святые Иоаким и Анна, отметил предстоятель РПЦ, вспоминаются священниками в завершающей молитве в конце каждой Божественной литургии, и это не случайно: "эти святые родители дают всем пример того, как нужно духовно вскармливать своих детей, - чтобы никакие соблазны мира, никакие треволнения не разрушили целостность их личности".Традиция празднования Православной церковью Введения во храм Божией Матери берет начало в первых веках христианства. В IV веке царица Елена, мать римского императора Константина Великого, построила на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20201014/prazdnik-1579683512.html

https://ria.ru/20200826/uspenie-1576345435.html

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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь