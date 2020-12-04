https://ria.ru/20201204/bloger-1587710295.html

Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:49

2020-12-04T16:49

2020-12-04T16:54

раменское

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.СК предъявил блогеру обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным экспертизы, у девушки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, Reeflay пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.

https://ria.ru/20201204/dopros-1587695751.html

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раменское, происшествия