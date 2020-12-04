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Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:49
2020-12-04T16:54
раменское
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.СК предъявил блогеру обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным экспертизы, у девушки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, Reeflay пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
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раменское, происшествия

Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

16:49 04.12.2020 (обновлено: 16:54 04.12.2020)
 
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора
Стрим блогера Станислава Решетникова (Reeflay) на экране монитора - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay) по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал Решетникову меру пресечения в виде ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.
СК предъявил блогеру обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным экспертизы, у девушки зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки и субдуральная гематома.
В среду в ходе стрима видеоблогера Reeflay выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, Reeflay пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
Кадры допроса блогера Стаса Решетникова - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
15:41
Опубликовано видео допроса блогера, на стриме которого умерла девушка
 
РаменскоеПроисшествия
 
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