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МВД Дагестана проверяет видео с избиением девушки "подругами блогера"
МВД Дагестана проверяет видео с избиением девушки "подругами блогера"
Полиция Дагестана проводит проверку видео с избиением девушки, заявлений от пострадавшей не поступало, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:36
2020-12-04T14:36
2020-12-04T14:36
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. Полиция Дагестана проводит проверку видео с избиением девушки, заявлений от пострадавшей не поступало, сообщает пресс-служба регионального МВД.Видео, записанное с прямого эфира в Instagram, распространяется в социальных сетях: две девушки заходят в комнату, одна из них приближается к находящейся там девушке, применяет борцовский бросок, а затем наносит несколько ударов ногой по голове. Якобы своих подруг к пострадавшей отправила дагестанский блогер Фатима Арабова, о которой нелицеприятно отзывались в соцсетях."Судя по кадрам на видео, очевидно, что события происходили задолго до того, как информация об этом появилась в общем доступе. Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.Арабова сегодня написала в Instagram, что "писать подписчикам гадости в свой адрес" не позволит. "Если нужно, я сяду в тюрьму, но себя и свою семью трогать никогда и никому не дам!" – заявила она.
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республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости.
Полиция Дагестана
проводит проверку видео с избиением девушки, заявлений от пострадавшей не поступало, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Видео, записанное с прямого эфира в Instagram, распространяется в социальных сетях: две девушки заходят в комнату, одна из них приближается к находящейся там девушке, применяет борцовский бросок, а затем наносит несколько ударов ногой по голове. Якобы своих подруг к пострадавшей отправила дагестанский блогер Фатима Арабова, о которой нелицеприятно отзывались в соцсетях.
"Судя по кадрам на видео, очевидно, что события происходили задолго до того, как информация об этом появилась в общем доступе. Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Арабова сегодня написала в Instagram, что "писать подписчикам гадости в свой адрес" не позволит. "Если нужно, я сяду в тюрьму, но себя и свою семью трогать никогда и никому не дам!" – заявила она.