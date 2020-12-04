https://ria.ru/20201204/bloger-1587679140.html

МВД Дагестана проверяет видео с избиением девушки "подругами блогера"

МВД Дагестана проверяет видео с избиением девушки "подругами блогера"

Полиция Дагестана проводит проверку видео с избиением девушки, заявлений от пострадавшей не поступало, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:36

2020-12-04T14:36

2020-12-04T14:36

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. Полиция Дагестана проводит проверку видео с избиением девушки, заявлений от пострадавшей не поступало, сообщает пресс-служба регионального МВД.Видео, записанное с прямого эфира в Instagram, распространяется в социальных сетях: две девушки заходят в комнату, одна из них приближается к находящейся там девушке, применяет борцовский бросок, а затем наносит несколько ударов ногой по голове. Якобы своих подруг к пострадавшей отправила дагестанский блогер Фатима Арабова, о которой нелицеприятно отзывались в соцсетях."Судя по кадрам на видео, очевидно, что события происходили задолго до того, как информация об этом появилась в общем доступе. Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.Арабова сегодня написала в Instagram, что "писать подписчикам гадости в свой адрес" не позволит. "Если нужно, я сяду в тюрьму, но себя и свою семью трогать никогда и никому не дам!" – заявила она.

https://ria.ru/20201204/kriminal-1587649993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия