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Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии
Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила медиков, волонтеров и неравнодушных людей за работу во время пандемии коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:40
2020-12-04T19:40
2020-12-04T19:40
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила медиков, волонтеров и неравнодушных людей за работу во время пандемии коронавирусной инфекции."Я бы хотела выразить большую благодарность нашим медицинским работникам, которые с марта 2020 года работают в красной зоне и не только в красной зоне, но и оказывают помощь плановую и тоже, к сожалению, в своей работе сталкиваются с больными, которые заражены коронавирусом",- сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.Она также поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые оказывают помощь людям в период пандемии."Важно беречь свое здоровье, важно беречь своих близких, любимых, знакомых, это наш с вами залог борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнула Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/pandemiya-1587367561.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поблагодарила медиков, волонтеров и неравнодушных людей за работу во время пандемии коронавирусной инфекции.
"Я бы хотела выразить большую благодарность нашим медицинским работникам, которые с марта 2020 года работают в красной зоне и не только в красной зоне, но и оказывают помощь плановую и тоже, к сожалению, в своей работе сталкиваются с больными, которые заражены коронавирусом",- сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.
Она также поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые оказывают помощь людям в период пандемии.
"Важно беречь свое здоровье, важно беречь своих близких, любимых, знакомых, это наш с вами залог борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнула Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.