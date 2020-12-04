https://ria.ru/20201204/blagodarnost-1587746643.html

Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии

Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила медиков, волонтеров и неравнодушных людей за работу во время пандемии коронавирусной инфекции. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:40

2020-12-04T19:40

2020-12-04T19:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила медиков, волонтеров и неравнодушных людей за работу во время пандемии коронавирусной инфекции."Я бы хотела выразить большую благодарность нашим медицинским работникам, которые с марта 2020 года работают в красной зоне и не только в красной зоне, но и оказывают помощь плановую и тоже, к сожалению, в своей работе сталкиваются с больными, которые заражены коронавирусом",- сказала Голикова на брифинге по теме борьбы с COVID-19.Она также поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые оказывают помощь людям в период пандемии."Важно беречь свое здоровье, важно беречь своих близких, любимых, знакомых, это наш с вами залог борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - подчеркнула Голикова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/pandemiya-1587367561.html

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