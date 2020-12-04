https://ria.ru/20201204/bigl-1587745876.html

Бигль — все, что нужно знать о породе

Бигль — все, что нужно знать о породе

Бигль — порода собак, популярная во всем мире. Но чтобы питомец не только прижился, но и стал верным другом, нужно соблюдать несколько правил. Каких — читайте в РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:37

2020-12-04T19:37

2020-12-04T19:37

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животные

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бигль — порода собак, популярная во всем мире. Но чтобы питомец не только прижился, но и стал верным другом, нужно соблюдать несколько правил. Каких — читайте в материале РИА Новости.История происхождения породыТочное время возникновения этой породы неизвестно, по некоторым данным, бигль появился еще в эпоху процветания Древней Греции. Согласно историку Ксенофонту, охотники использовали гончих собак маленького размера, которые отличались высокой скоростью и хорошим нюхом. Позже их разведением занялись римляне, а потом порода попала на территорию Великобритании.Согласно другой версии, предком бигля была ныне вымершая собака талбот, которую в Англию привез Вильгельм Завоеватель. С породой связывают и легенду о рыцарях Круглого Стола. Якобы она сопровождала товарищей короля Артура в походах и даже отправлялась с ними на поиски Святого Грааля. Популярность порода приобрела в период правления Эдуарда II (1307-1327), однако тогда она отличалась от современного бигля. Собаки были настолько миниатюрные, что получили прозвище "перчаточные гончие". Несмотря на это, они были незаменимы в травле дичи на охоте. В таком виде животные существовали до XIX века, пока породой не заинтересовался селекционер Филипп Ханивуд. Считается, что от собранной им своры метисов и произошли современные бигли.К середине XX века эта гончая стала одной из самых популярных пород Америки и распространилась по Европе. В России о ней впервые узнали в XVIII веке. Сейчас же бигли востребованы по всей стране и используются не только как помощники в охоте, но и как верные компаньоны. Описание бигляСобака этой породы — гладкошерстная охотничья гончая с дружелюбным характером и отличным нюхом. Как правило, вырастает до 33-40 см в холке, при этом вес колеблется от 8 до 18 килограммов. Бигли универсальны, могут использоваться для охоты, слежки или в качестве домашнего питомца. Хорошо подходят для жизни в квартире и не испытывают неудобств по этому поводу. Считается, что при надлежащем воспитании могут быть компаньонами даже ребенку из-за своего ласкового и доброго характера. Продолжительность жизни составляет от 11 до 15 лет, а цена бигля начинается от 25 тысяч рублей и может доходить до 80-ти. ВнешностьОтносится к средним породам и обладает мускулистым телом, крепкими лапами и большой головой. Морда отличается сильной челюстью, умеренно отвислыми губами и большими глазами коричневого либо светло-коричневого цвета. Шея у бигля относительно длинная, что помогает собаке лучше выслеживать добычу. Корпус сбалансированный, а телосложение довольно плотное. Задняя часть тела выделяется мощной, развитой мускулатурой. Шерсть гладкая и густая, с подшерстком, что позволяет животному защититься от непогоды. Традиционный окрас бигля — рыже-черно-белый, хотя могут встречаться животные с двухцветной шерстью, как правило, рыже-белой. Самый редкий вариант — однотонный, белый или черный.ХарактерПорода отличается добротой, оптимизмом и неиссякаемой энергией. Характер бигля — это сочетание охотничьих качеств и дружелюбия, из-за которого собака становится человеку отличным другом. Бигль умен, не агрессивен и неплохо ладит с незнакомыми людьми. Особенное счастье для него — оказаться в большой компании, где к нему приковано внимание. Как рассказала РИА Новости зооинженер, владелица питомника биглей Star Age Анна Павлова, самая яркая черта характера бигля — хитрость. "Если они что-то придумали, они найдут, как это сделать. Например, лежит на столе кусочек хлеба, который они очень хотят. Бигли найдут сто разных вариантов, как его добыть, но при этом не залезть на стол", — рассказала она.Также собаку отличают замашки исследователя, поэтому на улице отпускать пса с поводка не рекомендуется. Бигль любит играть и нуждается в качественном выгуливании. Эта "маленькая гончая" очень предана своему хозяину и плохо переносит одиночество. Неплохо уживается с кошками и даже с мелкими грызунами, но их лучше не выпускать из клетки в присутствии пса.Может иногда проявлять упрямство, но для маленьких детей — это верный и преданный друг, который с терпением отнесется к любым выходкам ребенка.В очень редких случаях взрослый бигль проявляет агрессию, но это скорее исключение из правил. По словам Анны Павловой, многое зависит от воспитания собаки. Манера двигатьсяДля породы нехарактерна походка "вразвалку", и шаг у собаки свободный и легкий. При этом спина остается ровной, без намека на сутулость. Манеру движения бигля можно характеризовать как благородную.Правила ухода и содержанияПорода не слишком прихотлива к условиям содержания и не нуждается в частом уходе. Вычесывать шерсть нужно несколько раз в неделю, но в период линьки можно делать это чаще. Бигли очень чистоплотны, поэтому купать их еженедельно не нужно. Во время мытья лучше использовать мягкие шампуни для короткой шерсти. В межсезонье собаке нужно мыть лапы и иногда смывать грязь с живота влажной тряпкой. Также биглям, как и другим породам собак, следует периодически подстригать когти. Чистить зубы можно несколько раз в неделю с использованием щетки или специальной насадки на палец. Питание пса должно быть сбалансированным. Рацион может состоять из сухого корма с высоким содержанием витаминов и минералов или из натуральных продуктов. Бигли имеют склонность к ожирению, поэтому собаку не следует перекармливать. В основу питания должны входить мясные продукты, крупы и овощи, щенкам же можно давать кисломолочные продукты. Бигли нуждаются в регулярных прогулках. "Я всегда рекомендую выгуливать собаку три раза в день. Выгул должен быть короткий, но активный. Нельзя просто стоять на месте. Желательно пройти 1-2 километра, что по времени займет 15-20 минут. Отлично, если владелец сможет гулять и дольше", — сказала собеседница РИА Новости. Рекомендации по дрессировкеК воспитанию собаки нужно подходить ответственно и внимательно. Порой бигли могут быть упрямы, поэтому во время дрессировки следует запастись терпением. Ни в коем случае нельзя заниматься рукоприкладством, иначе питомец перестанет вам доверять."Я рекомендую всем владельцам заниматься дрессировкой щенка с самого первого дня, как он появился в доме, — отметила Анна Павлова. — Даже не обучением командам, а именно воспитанием. Например, "сюда можно ходить", "сюда — нельзя", "сюда можно ходить только со мной" и так далее. Это нужно делать на самом первом этапе. Также советую обратиться к специалисту, чтобы обучить собаку элементарным командам. Если такой возможности нет, то можно учиться по видеоурокам, которых сейчас очень много". В процессе воспитания нужно проявлять строгость, чтобы не разбаловать собаку. Если вы решили заниматься дрессировкой самостоятельно, помните, что однотипные тренировки рано или поздно наскучат псу, поэтому постарайтесь их разнообразить. Поощряйте собаку лакомством в случае успешного выполнения команды. Распространенные болезниНесмотря на то, что собаки породы бигль отличаются крепким иммунитетом, они могут столкнуться с рядом заболеваний. Например, с эпилепсией, которую можно регулировать с помощью надлежащего лечения. Заболевание, встречающееся чаще всего — пролапс третьего века. Владельцу также нужно внимательно следить за состоянием ушей питомца, чтобы не допустить воспалений. Нередко животное испытывает проблемы с глазами, поэтому в случае их покраснения нужно обратиться к ветеринару. Его нужно посещать регулярно, чтобы следить за здоровьем питомца. Советы по выбору щенкаПо словам Павловой, перед покупкой собаки стоит проверить продавца на добросовестность, иначе можно наткнуться на мошенников. Следует обращаться только в проверенные питомники, в которых щенки бигля содержаться в надлежащих условиях и подвергаются ветеринарно-профилактическим процедурам.Брать питомца лучше в возрасте 2,5-4 месяцев, чтобы вырастить воспитанную и послушную собаку. Перед покупкой нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на характер животного. Он должен проявлять любознательность, активность, играть с другими малышами. Если боитесь, что вам попадется щенок бигля с отклонениями от нормы, можете свериться со стандартом данной породы.

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https://ria.ru/20201106/sobaki-1583420739.html

https://ria.ru/20201106/alabay-1583421454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, собаки, животные, общество