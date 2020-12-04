https://ria.ru/20201204/bespilotnik-1587617126.html

В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по югу ДНР, сообщили в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:56

2020-12-04T09:56

2020-12-04T09:56

обсе

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105934/35/1059343537_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8eeefbc16d923cffa8ca2d8248bb5469.jpg

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по югу ДНР, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции республики.Ранее в ДНР сообщили, что утром в пятницу украинские силовики открыли минометный огонь по югу республики, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров. В результате обстрела погибли двое ополченцев."Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Согласно минским соглашениям, использование беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе запрещено. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201202/sovbez-1587401231.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире