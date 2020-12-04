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В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков
В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по югу ДНР, сообщили в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:56
2020-12-04T09:56
обсе
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по югу ДНР, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции республики.Ранее в ДНР сообщили, что утром в пятницу украинские силовики открыли минометный огонь по югу республики, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров. В результате обстрела погибли двое ополченцев."Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Согласно минским соглашениям, использование беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе запрещено. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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обсе, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

09:56 04.12.2020
 
© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченец Донецкой народной республики. Архивное фото
Ополченец Донецкой народной республики. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дэн Леви
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по югу ДНР, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции республики.
Ранее в ДНР сообщили, что утром в пятницу украинские силовики открыли минометный огонь по югу республики, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров. В результате обстрела погибли двое ополченцев.
"Корректировку огня боевики вели с использованием БПЛА, который был уничтожен нашими подразделениями ПВО. Адекватным ответным огнем огневая активность противника была подавлена", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Согласно минским соглашениям, использование беспилотников у линии соприкосновения в Донбассе запрещено. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
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