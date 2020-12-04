https://ria.ru/20201204/bayden-1587768010.html

Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас

Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T23:58

2020-12-04T23:58

2020-12-04T23:59

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас."Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден журналистам.По его словам, в ближайшее время он объявит о других своих номинациях. Байден подчеркнул, что разнообразие будет среди сотрудников Белого дома и позиций в кабинете.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/tramp-1587706795.html

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джо байден, сша, в мире