https://ria.ru/20201204/bayden-1587768010.html
Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас
Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:58
2020-12-04T23:58
2020-12-04T23:59
выборы президента сша — 2020
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас."Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден журналистам.По его словам, в ближайшее время он объявит о других своих номинациях. Байден подчеркнул, что разнообразие будет среди сотрудников Белого дома и позиций в кабинете.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/tramp-1587706795.html
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