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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201204/bayden-1587768010.html
Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас
Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T23:58
2020-12-04T23:59
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас."Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден журналистам.По его словам, в ближайшее время он объявит о других своих номинациях. Байден подчеркнул, что разнообразие будет среди сотрудников Белого дома и позиций в кабинете.
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джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что в его кабинет войдут мужчины и женщины разных рас

23:58 04.12.2020 (обновлено: 23:59 04.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден пообещал, что в его кабинет и администрацию войдут мужчины и женщины разных рас.
"Это будет самый разнообразный кабинет: раса, цвет, пол", - сказал Байден журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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По его словам, в ближайшее время он объявит о других своих номинациях. Байден подчеркнул, что разнообразие будет среди сотрудников Белого дома и позиций в кабинете.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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