Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассказал, при каких обстоятельствах получил травму ноги - играя со своим псом, пытался схватить его за хвост.
"Я вышел из ванной. У меня есть пес. Все, кто бывал у меня дома, это знают. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост", - рассказал Байден в интервью CNN.
"Случилось вот что: он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", - добавил Байден.
"Это не очень-то интересная история", - констатировал он.
На выходных врачи диагностировали у 78-летнего Байдена нитевидные переломы костей стопы и прописали ему носить специальный ортопедический сапог. Ожидается, что Байден восстановится в течение нескольких недель.