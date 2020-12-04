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Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост
Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассказал, при каких обстоятельствах получил травму ноги - играя со своим псом, пытался... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T06:35
2020-12-04T06:35
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассказал, при каких обстоятельствах получил травму ноги - играя со своим псом, пытался схватить его за хвост."Случилось вот что: он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", - добавил Байден."Это не очень-то интересная история", - констатировал он.На выходных врачи диагностировали у 78-летнего Байдена нитевидные переломы костей стопы и прописали ему носить специальный ортопедический сапог. Ожидается, что Байден восстановится в течение нескольких недель.
https://ria.ru/20201204/bayden-1587602962.html
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джо байден, сша, в мире

Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост

06:35 04.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, рассказал, при каких обстоятельствах получил травму ноги - играя со своим псом, пытался схватить его за хвост.

"Я вышел из ванной. У меня есть пес. Все, кто бывал у меня дома, это знают. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост", - рассказал Байден в интервью CNN.

"Случилось вот что: он поскользнулся на ковровой дорожке, а я споткнулся на коврике, на котором он поскользнулся", - добавил Байден.
"Это не очень-то интересная история", - констатировал он.
На выходных врачи диагностировали у 78-летнего Байдена нитевидные переломы костей стопы и прописали ему носить специальный ортопедический сапог. Ожидается, что Байден восстановится в течение нескольких недель.
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