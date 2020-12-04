Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост

"Я вышел из ванной. У меня есть пес. Все, кто бывал у меня дома, это знают. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост", - рассказал Байден в интервью CNN.