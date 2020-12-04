https://ria.ru/20201204/bayden-1587602835.html

Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая

Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:54

2020-12-04T05:54

2020-12-04T10:16

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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран.В то же время Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. "Но я хочу восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океанов", — добавил он.При этом политик признал, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, и добавил, что он не питает по этому поводу иллюзий.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям: стратегической стабильности, нераспространению ядерного оружия, сотрудничеству в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией. В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями.Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах.

https://ria.ru/20201124/vybory-1586009901.html

https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html

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россия, джо байден, китай, иран, сша, в мире