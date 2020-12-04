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Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая
Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T05:54
2020-12-04T10:16
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джо байден
китай
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран.В то же время Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. "Но я хочу восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океанов", — добавил он.При этом политик признал, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, и добавил, что он не питает по этому поводу иллюзий.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям: стратегической стабильности, нераспространению ядерного оружия, сотрудничеству в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией. В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями.Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах.
https://ria.ru/20201124/vybory-1586009901.html
https://ria.ru/20201203/bayden-1587393110.html
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россия, джо байден, китай, иран, сша, в мире

Байден заявил о многостороннем подходе в отношении России, Ирана и Китая

05:54 04.12.2020 (обновлено: 10:16 04.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран.

"Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими", — сказал он в интервью CNN.

В то же время Байден заявил, что до вступления в должность не может формулировать политику США. "Но я хочу восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океанов", — добавил он.
При этом политик признал, что его ожидают "сложные переговоры" с Евросоюзом, и добавил, что он не питает по этому поводу иллюзий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по крайней мере по пяти направлениям: стратегической стабильности, нераспространению ядерного оружия, сотрудничеству в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией. В то же время дипломат выразил сомнения в том, что Москве удастся договориться с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями.
Говоря о результатах выборов в Соединенных Штатах, посол отметил, что Россия признает любой выбор американцев, но ждет официального объявления результатов, прежде чем реагировать в рамках дипломатического протокола.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах.
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