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Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов

Отрыв Байдена от Трампа вырос до семи миллионов голосов

Отрыв демократа Джо Байдена от действующего президента-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США вырос до 7 миллионов голосов, сообщила... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:08

2020-12-04T03:08

2020-12-04T03:08

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Отрыв демократа Джо Байдена от действующего президента-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США вырос до 7 миллионов голосов, сообщила социологическая фирма Cook Political Report со ссылкой на местные подсчеты.По ее данным, Байден на данный момент набрал 81 264 673 голоса, тогда как Трамп 74 210 838. В ряде штатов, включая крупные Нью-Йорк и Калифорнию, подсчеты голосов еще продолжаются на местном уровне.Таким образом, Байден опережает Трампа на 4,4 процентных пункта.При этом на выборах президента США не имеет значение число голосов избирателей, важно число выборщиков от штатов, которыми заручится тот или иной кандидат. У Байдена, по предварительным данным, 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для избрания.Трамп поражение на выборах не признает и оспаривает его в судах ряда штатов.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире