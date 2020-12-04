https://ria.ru/20201204/avtoshkoly-1587599366.html

В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках

В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках

Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:11

2020-12-04T03:11

2020-12-04T03:11

россия

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Из-за этого, по его мнению, автошколы начинают урезать расходы."Получили заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям, а потом начинают: преподавателей половину убрали, инструкторов убрали, помещение нам - не нужно. И цена у них падает. И дальше идет этот кандидат в водители, окончив эту автошколу, в Госавтоинспекцию, и там пытается каким-то образом сдать экзамен, ходит к нам по пять-шесть раз", - сказал Шеюхин.Он подчеркнул, что лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586886928.html

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