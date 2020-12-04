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В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках
В ГИБДД раскритиковали автошколы, экономящие на учениках
Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:11
2020-12-04T03:11
2020-12-04T03:11
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общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.Из-за этого, по его мнению, автошколы начинают урезать расходы."Получили заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям, а потом начинают: преподавателей половину убрали, инструкторов убрали, помещение нам - не нужно. И цена у них падает. И дальше идет этот кандидат в водители, окончив эту автошколу, в Госавтоинспекцию, и там пытается каким-то образом сдать экзамен, ходит к нам по пять-шесть раз", - сказал Шеюхин.Он подчеркнул, что лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды.Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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россия, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Часть российских автошкол из-за конкуренции пытается урезать расходы и вследствие этого выпускает неквалифицированных водителей, заявил РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.
"Их достаточно много с точки зрения подходов своих - онлайн-автошколы, есть кто-то, у кого хорошая производственная база. Большинство из них, безусловно, ответственно подходит к обучению водителей, но они между собой сталкиваются с определенной конкуренцией", - сказал Шеюхин.
Из-за этого, по его мнению, автошколы начинают урезать расходы.
"Получили заключение о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям, а потом начинают: преподавателей половину убрали, инструкторов убрали, помещение нам - не нужно. И цена у них падает. И дальше идет этот кандидат в водители, окончив эту автошколу, в Госавтоинспекцию, и там пытается каким-то образом сдать экзамен, ходит к нам по пять-шесть раз", - сказал Шеюхин.
Он подчеркнул, что лучше выучиться качественно и сдать экзамен единожды.
Глава ГИБДД России Михаил Черников
ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".