https://ria.ru/20201204/android-1587648815.html

Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой

Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой

Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:28

2020-12-04T12:28

2020-12-04T12:28

риа наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге американской компании.В фирменной клавиатуре Gboard станет доступна функция Emoji Kitchen — пользователи смогут "смешивать" смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи станет доступен для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.Голосовая навигация Voice Access, которая пока работает на смартфонах с Android 11, придет и на смартфоны с более старыми версиями "робота". Функция упростит голосовое управление гаджетом. В Google Карты добавят вкладку Go, которая быстро построит маршрут к избранным местам без ввода адреса.Заметным нововведением в ОС станет и функция Nearby Share, которая даст возможность быстро передавать данные через без соединения с Интернетом.

https://ria.ru/20201126/android-1586463808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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