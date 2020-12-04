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https://ria.ru/20201204/android-1587648815.html
Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой
Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой
Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:28
2020-12-04T12:28
риа наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге американской компании.В фирменной клавиатуре Gboard станет доступна функция Emoji Kitchen — пользователи смогут "смешивать" смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи станет доступен для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.Голосовая навигация Voice Access, которая пока работает на смартфонах с Android 11, придет и на смартфоны с более старыми версиями "робота". Функция упростит голосовое управление гаджетом. В Google Карты добавят вкладку Go, которая быстро построит маршрут к избранным местам без ввода адреса.Заметным нововведением в ОС станет и функция Nearby Share, которая даст возможность быстро передавать данные через без соединения с Интернетом.
https://ria.ru/20201126/android-1586463808.html
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google, google android, технологии

Google раскрыл новые функции Android, которые станут доступны зимой

12:28 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания Google анонсировала улучшения, которые внесет в операционную систему Android уже этой зимой. Список нововведений опубликован в официальном блоге американской компании.
В фирменной клавиатуре Gboard станет доступна функция Emoji Kitchen — пользователи смогут "смешивать" смайлики, получая собственные вариации. Возможность получать до 14 тысяч комбинаций эмодзи станет доступен для смартфонов на основе Android 6.0 Marshmallow и более новых версиях ОС.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 15:49РИА Наука
В Android 12 появится важное нововведение
Голосовая навигация Voice Access, которая пока работает на смартфонах с Android 11, придет и на смартфоны с более старыми версиями "робота". Функция упростит голосовое управление гаджетом. В Google Карты добавят вкладку Go, которая быстро построит маршрут к избранным местам без ввода адреса.
Заметным нововведением в ОС станет и функция Nearby Share, которая даст возможность быстро передавать данные через без соединения с Интернетом.
 
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