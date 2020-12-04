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Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
Общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:12
2020-12-04T18:32
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть понижен в результате регулярных кровопотерь, а у мужчин железодефицитная анемия является настоящим "красным флагом", которая может свидетельствовать о серьезных болезнях ЖКТ и даже онкологии.Не менее значим и показатель среднего объема эритроцитов, отметил специалист.Повышение лейкоцитов, в свою очередь, говорит о воспалительном процессе в организме и требует более тщательного обследования, подытожил Мясников.Врач подчеркнул, что норма в анализе крови носит условный характер и касается 90 процентов здоровых людей, а для остальных показатели могут быть индивидуальными и отклоняться в ту или иную сторону.
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александр мясников (врач), общество

Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови

17:12 04.12.2020 (обновлено: 18:32 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть понижен в результате регулярных кровопотерь, а у мужчин железодефицитная анемия является настоящим "красным флагом", которая может свидетельствовать о серьезных болезнях ЖКТ и даже онкологии.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 02:36
Мясников развеял популярный миф о повышенной температуре
Не менее значим и показатель среднего объема эритроцитов, отметил специалист.

"Если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, если выше — это нехватка витамина B12 — фолиевой кислоты, что случается, например, при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных недугах", — уточнил он.

Повышение лейкоцитов, в свою очередь, говорит о воспалительном процессе в организме и требует более тщательного обследования, подытожил Мясников.
Врач подчеркнул, что норма в анализе крови носит условный характер и касается 90 процентов здоровых людей, а для остальных показатели могут быть индивидуальными и отклоняться в ту или иную сторону.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 18:34
Мясников предупредил об опасности распространенной привычки
 
Александр Мясников (врач)Общество
 
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