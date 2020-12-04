https://ria.ru/20201204/analiz-1587715251.html

Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови

Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови

Общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:12

2020-12-04T17:12

2020-12-04T18:32

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общий анализ крови является "царем анализов" и может помочь в выявлении опасных заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть понижен в результате регулярных кровопотерь, а у мужчин железодефицитная анемия является настоящим "красным флагом", которая может свидетельствовать о серьезных болезнях ЖКТ и даже онкологии.Не менее значим и показатель среднего объема эритроцитов, отметил специалист.Повышение лейкоцитов, в свою очередь, говорит о воспалительном процессе в организме и требует более тщательного обследования, подытожил Мясников.Врач подчеркнул, что норма в анализе крови носит условный характер и касается 90 процентов здоровых людей, а для остальных показатели могут быть индивидуальными и отклоняться в ту или иную сторону.

https://ria.ru/20201110/temperatura-1583850258.html

https://ria.ru/20201128/ushi-1586772401.html

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александр мясников (врач), общество