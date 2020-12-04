https://ria.ru/20201204/alsu-1587709367.html

У Алсу вышел первый альбом за пять лет

У Алсу вышел первый альбом за пять лет

Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках первый за последние пять лет новый альбом. Сборник получил название "Я хочу одеться в белое". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:19

2020-12-04T18:19

2020-12-04T18:19

микелла абрамова

баста (василий вакуленко)

культура

музыка

новости культуры

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках первый за последние пять лет новый альбом. Сборник получил название "Я хочу одеться в белое". "Спасибо всем, кто трудился со мной над этими песнями!" – написала Алсу в инстаграме. В трек-листе 14 лирических композиций. Во всех певица рассказывает о чувствах, любви и о душевных переживаниях. В записи некоторых песен приняли участие известные музыканты. Например, "Мы с тобой" Алсу поет с рэпером Бастой, а "Лепестки" с Дмитрием Климашенко. Приятный бонус в сборнике – душевная "К тебе". Ее Алсу исполняет с дочерью Микеллой. В комментариях слушатели поблагодарили исполнительницу за альбом и написали, что все песни "очень красивые": "Уже скачала. Буду наслаждаться", – отметила dianayunayev; "Потрясающий альбом!! До глубины души песни. Я под впечатлением", – присоединилась к обсуждению juliya_stupenkova.Последний альбом исполнительницы "Письма, пришедшие с войны" был представлен в 2015 году. Сборник был посвящен 70-летию Великой Победы.

https://ria.ru/20201127/feduk-1586566715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

микелла абрамова, баста (василий вакуленко), музыка, новости культуры, алсу (алсу абрамова)