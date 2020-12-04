Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201204/alsu-1587709367.html
У Алсу вышел первый альбом за пять лет
У Алсу вышел первый альбом за пять лет
Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках первый за последние пять лет новый альбом. Сборник получил название "Я хочу одеться в белое". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:19
2020-12-04T18:19
микелла абрамова
баста (василий вакуленко)
культура
музыка
новости культуры
алсу (алсу абрамова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155321/43/1553214339_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_ad83b4585b0ca0928a510a7098aaeb99.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках первый за последние пять лет новый альбом. Сборник получил название "Я хочу одеться в белое". "Спасибо всем, кто трудился со мной над этими песнями!" – написала Алсу в инстаграме. В трек-листе 14 лирических композиций. Во всех певица рассказывает о чувствах, любви и о душевных переживаниях. В записи некоторых песен приняли участие известные музыканты. Например, "Мы с тобой" Алсу поет с рэпером Бастой, а "Лепестки" с Дмитрием Климашенко. Приятный бонус в сборнике – душевная "К тебе". Ее Алсу исполняет с дочерью Микеллой. В комментариях слушатели поблагодарили исполнительницу за альбом и написали, что все песни "очень красивые": "Уже скачала. Буду наслаждаться", – отметила dianayunayev; "Потрясающий альбом!! До глубины души песни. Я под впечатлением", – присоединилась к обсуждению juliya_stupenkova.Последний альбом исполнительницы "Письма, пришедшие с войны" был представлен в 2015 году. Сборник был посвящен 70-летию Великой Победы.
https://ria.ru/20201127/feduk-1586566715.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155321/43/1553214339_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_61a62999a531de042739a97f3f5aa770.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
микелла абрамова, баста (василий вакуленко), музыка, новости культуры, алсу (алсу абрамова)

У Алсу вышел первый альбом за пять лет

18:19 04.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алсу на концерте "Песня года"
Певица Алсу на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Певица Алсу (Алсу Абрамова) представила на всех цифровых площадках первый за последние пять лет новый альбом. Сборник получил название "Я хочу одеться в белое".
"Спасибо всем, кто трудился со мной над этими песнями!" – написала Алсу в инстаграме.
В трек-листе 14 лирических композиций. Во всех певица рассказывает о чувствах, любви и о душевных переживаниях. В записи некоторых песен приняли участие известные музыканты. Например, "Мы с тобой" Алсу поет с рэпером Бастой, а "Лепестки" с Дмитрием Климашенко.
Приятный бонус в сборнике – душевная "К тебе". Ее Алсу исполняет с дочерью Микеллой.
В комментариях слушатели поблагодарили исполнительницу за альбом и написали, что все песни "очень красивые": "Уже скачала. Буду наслаждаться", – отметила dianayunayev; "Потрясающий альбом!! До глубины души песни. Я под впечатлением", – присоединилась к обсуждению juliya_stupenkova.
Последний альбом исполнительницы "Письма, пришедшие с войны" был представлен в 2015 году. Сборник был посвящен 70-летию Великой Победы.
Feduk - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 11:41Культура
Feduk представил новый альбом "Йай"
 
КультураМикелла АбрамоваБаста (Василий Вакуленко)МузыкаНовости культурыАлсу (Алсу Абрамова)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
04:43Раскрыта опасность чеснока
04:13Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния