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https://ria.ru/20201204/alkogol-1587595761.html
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя
Названо неожиданное последствие употребления алкоголя
Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:50
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риа наука
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
весь мир
алкоголь
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express.По словам эксперта Рокси Тейлор, злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению. Кроме того, в результате краснеет кожа, так как алкоголь расширяет сосуды. К тому же спиртные напитки убивают полезные бактерии в кишечнике, а они регулируют иммунную систему человека, отметила она.Еще одним неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя является выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка, добавила Тейлор.Специалисты рекомендуют употреблять не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина в неделю, чтобы избежать проблем со здоровьем. Однако лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного.Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон заявил, что вино вредит россиянам больше, чем европейцам.Эксперт уверен, что дело заключается в отсутствии у россиян многолетней винной культуры, которая присуща европейцам и даже отразилась на их организме. Поэтому у россиян от вина чаще бывает изжога и боли в желудке.
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институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, весь мир, алкоголь

Названо неожиданное последствие употребления алкоголя

00:50 04.12.2020 (обновлено: 01:17 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express.
По словам эксперта Рокси Тейлор, злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению. Кроме того, в результате краснеет кожа, так как алкоголь расширяет сосуды. К тому же спиртные напитки убивают полезные бактерии в кишечнике, а они регулируют иммунную систему человека, отметила она.
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Еще одним неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя является выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка, добавила Тейлор.
Специалисты рекомендуют употреблять не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина в неделю, чтобы избежать проблем со здоровьем. Однако лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного.
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Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон заявил, что вино вредит россиянам больше, чем европейцам.
Эксперт уверен, что дело заключается в отсутствии у россиян многолетней винной культуры, которая присуща европейцам и даже отразилась на их организме. Поэтому у россиян от вина чаще бывает изжога и боли в желудке.
 
РИА НаукаИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАНВесь мирАлкоголь
 
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