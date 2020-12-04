https://ria.ru/20201204/alkogol-1587595761.html

Названо неожиданное последствие употребления алкоголя

Названо неожиданное последствие употребления алкоголя

Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:50

2020-12-04T00:50

2020-12-04T01:17

риа наука

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

весь мир

алкоголь

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, пишет Express.По словам эксперта Рокси Тейлор, злоупотребление спиртным вызывает не только обезвоживание кожи, но и оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению. Кроме того, в результате краснеет кожа, так как алкоголь расширяет сосуды. К тому же спиртные напитки убивают полезные бактерии в кишечнике, а они регулируют иммунную систему человека, отметила она.Еще одним неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя является выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка, добавила Тейлор.Специалисты рекомендуют употреблять не более 3,5 литра пива или 7 бокалов вина в неделю, чтобы избежать проблем со здоровьем. Однако лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного.Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон заявил, что вино вредит россиянам больше, чем европейцам.Эксперт уверен, что дело заключается в отсутствии у россиян многолетней винной культуры, которая присуща европейцам и даже отразилась на их организме. Поэтому у россиян от вина чаще бывает изжога и боли в желудке.

https://ria.ru/20200723/1574760388.html

https://ria.ru/20200605/1572514511.html

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, весь мир, алкоголь