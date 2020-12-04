https://ria.ru/20201204/alcohol-1587694351.html

Названы три худших возраста для употребления алкоголя

Названы три худших возраста для употребления алкоголя

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в The... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:34

2020-12-04T15:34

2020-12-04T16:37

british medical journal

здоровье - общество

австралия

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в The British Medical Journal.В ходе исследования ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям.Первым опасным возрастом для употребления алкоголя ученые назвали период нахождения в утробе матери. Прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.Причем, как подчеркивают ученые, даже низкое и умеренное потребление горячительных напитков матерью может привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.Второй опасный возраст — от 15 до 19 лет. Авторы исследования предупреждают, что употребление алкоголя подростками грозит им уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.Третий возраст — старость. Для пожилых людей употребление спиртного опасно риском деменции."Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции", — говорится в статье.Ученые подчеркнули, что опасность представляет даже умеренный прием спиртного.

https://ria.ru/20201202/vypivka-1587384879.html

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

british medical journal, здоровье - общество, австралия, общество