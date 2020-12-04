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Названы три худших возраста для употребления алкоголя
Названы три худших возраста для употребления алкоголя
Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в The... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:34
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british medical journal
здоровье - общество
австралия
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в The British Medical Journal.В ходе исследования ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям.Первым опасным возрастом для употребления алкоголя ученые назвали период нахождения в утробе матери. Прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.Причем, как подчеркивают ученые, даже низкое и умеренное потребление горячительных напитков матерью может привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.Второй опасный возраст — от 15 до 19 лет. Авторы исследования предупреждают, что употребление алкоголя подростками грозит им уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.Третий возраст — старость. Для пожилых людей употребление спиртного опасно риском деменции."Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции", — говорится в статье.Ученые подчеркнули, что опасность представляет даже умеренный прием спиртного.
https://ria.ru/20201202/vypivka-1587384879.html
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british medical journal, здоровье - общество, австралия, общество

Названы три худших возраста для употребления алкоголя

15:34 04.12.2020 (обновлено: 16:37 04.12.2020)
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Fotolia / Photographee.eu
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, при котором воздействие алкоголя наиболее губительно. Свою статью они опубликовали в The British Medical Journal.
В ходе исследования ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя способно привести к повреждению мозга и дальнейшим последствиям.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя", — говорится в исследовании под руководством Луизы Мьютон.
Первым опасным возрастом для употребления алкоголя ученые назвали период нахождения в утробе матери. Прием спиртного во время беременности может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения.
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2 декабря, 17:21РИА Наука
Ученые нашли причину опасного действия алкоголя
Причем, как подчеркивают ученые, даже низкое и умеренное потребление горячительных напитков матерью может привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.
Второй опасный возраст — от 15 до 19 лет. Авторы исследования предупреждают, что употребление алкоголя подростками грозит им уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.
Третий возраст — старость. Для пожилых людей употребление спиртного опасно риском деменции.
"Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции", — говорится в статье.
Ученые подчеркнули, что опасность представляет даже умеренный прием спиртного.
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