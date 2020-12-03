https://ria.ru/20201203/zima-1587445345.html

Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи

Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи

Журнал "За рулем" перечислил основные ошибки водителей при очистке стекол автомобиля от наледи. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T07:01

2020-12-03T07:01

2020-12-03T07:01

авто

за рулем

общество

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Журнал "За рулем" перечислил основные ошибки водителей при очистке стекол автомобиля от наледи.Во-первых, нельзя оставлять стеклоочистители во включенном состоянии после окончания поездки. При запуске автомобиля нужно проверять, не включены ли они, так как из-за примерзших дворников существует риск перегорания предохранителя.Во-вторых, не следует использовать стеклоочистители, когда на стекле появились небольшие оттаявшие участки. "Щетки против льда бессильны, а изнашиваются они в таких условиях моментально", - говорится в статье.Кроме того, не надо поливать замерзшее стекло незамерзающей жидкостью: это чревато тем, что жидкость, вопреки названию, тоже замерзнет и лишь усугубит ситуацию.Также не стоит поливать стекло снаружи горячей водой. "Это верный способ получить трещины", - предупреждают эксперты.

https://ria.ru/20201128/ekonomiya-1586715715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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авто, за рулем, общество