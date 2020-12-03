https://ria.ru/20201203/zakony-1587504540.html

В Забайкалье приняты новые законы в поддержку предпринимательства

В Забайкалье приняты новые законы в поддержку предпринимательства

В Забайкалье приняты три законопроекта, направленные на поддержку предпринимательства, которые предусматривают введение нулевых ставок для начинающих свое дело, РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:07

2020-12-03T14:07

2020-12-03T14:07

забайкальский край

чита

экономика

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ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. В Забайкалье приняты три законопроекта, направленные на поддержку предпринимательства, которые предусматривают введение нулевых ставок для начинающих свое дело, а также изменения в патентной и упрощенной системах налогообложения для действующих бизнесменов, сообщает Минэкономразвития края.Как отметил зампред правительства Забайкалья, и.о министра экономического развития Александр Бардалеев, "сейчас, во время пандемии, очень сложное положение у бизнеса и, как никогда, важна поддержка".Он напомнил, что в Минэкономразвития региона второй год действует рабочая группа, в состав которой входят представители бизнес-сообщества, руководители федеральных и региональных контрольно-надзорных органов. Они совместно решают вопросы, связанные с административными барьерами для бизнеса."Мы пытаемся устранять имеющиеся барьеры. В этом году министерством проведено шесть заседаний, в том числе, и в режиме видеоконференцсвязи. Органы контроля отчитывались о проведенной работе по снижению административного давления. Мы решали острые вопросы в сферах ЖКХ, нестационарной торговли, профилактики нарушений обязательных требований, внедрению риск-ориентированного подхода при проверках. И можно смело сказать, что взаимодействие органов контроля с бизнесом налаживается", - приводятся в сообщении слова Бардалеева.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586955767.html

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