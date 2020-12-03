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В Забайкалье приняты новые законы в поддержку предпринимательства
В Забайкалье приняты новые законы в поддержку предпринимательства
В Забайкалье приняты три законопроекта, направленные на поддержку предпринимательства, которые предусматривают введение нулевых ставок для начинающих свое дело, РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:07
2020-12-03T14:07
2020-12-03T14:07
забайкальский край
чита
экономика
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ЧИТА, 3 дек — РИА Новости. В Забайкалье приняты три законопроекта, направленные на поддержку предпринимательства, которые предусматривают введение нулевых ставок для начинающих свое дело, а также изменения в патентной и упрощенной системах налогообложения для действующих бизнесменов, сообщает Минэкономразвития края.Как отметил зампред правительства Забайкалья, и.о министра экономического развития Александр Бардалеев, "сейчас, во время пандемии, очень сложное положение у бизнеса и, как никогда, важна поддержка".Он напомнил, что в Минэкономразвития региона второй год действует рабочая группа, в состав которой входят представители бизнес-сообщества, руководители федеральных и региональных контрольно-надзорных органов. Они совместно решают вопросы, связанные с административными барьерами для бизнеса."Мы пытаемся устранять имеющиеся барьеры. В этом году министерством проведено шесть заседаний, в том числе, и в режиме видеоконференцсвязи. Органы контроля отчитывались о проведенной работе по снижению административного давления. Мы решали острые вопросы в сферах ЖКХ, нестационарной торговли, профилактики нарушений обязательных требований, внедрению риск-ориентированного подхода при проверках. И можно смело сказать, что взаимодействие органов контроля с бизнесом налаживается", - приводятся в сообщении слова Бардалеева.
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чита, экономика
ЧИТА, 3 дек — РИА Новости.
В Забайкалье
приняты три законопроекта, направленные на поддержку предпринимательства, которые предусматривают введение нулевых ставок для начинающих свое дело, а также изменения в патентной и упрощенной системах налогообложения для действующих бизнесменов, сообщает Минэкономразвития края.
"В патентной системе налогообложения теперь более 100 видов деятельности вместо 65. Отменено ограничение площади зала для розницы и общепита в 50 квадратных метров (теперь это 150 квадратных метров. В упрощенной системе налогообложения снижены ставки на 3 года для тех, кто будет переходить с ЕНВД: 1% по системе "доходы", 5% по системе "доходы-расходы". Отдельно стоит отметить льготы для тех, кто хочет создать новый бизнес на территории края. В таких сферах деятельности, как производство, образование, медицина, наука, услуги, гостиничный бизнес и туризм, в первые два года деятельности налоги ПСН и УСН взиматься не будут", - пояснили в министерстве.
Как отметил зампред правительства Забайкалья
, и.о министра экономического развития Александр Бардалеев, "сейчас, во время пандемии, очень сложное положение у бизнеса и, как никогда, важна поддержка".
Он напомнил, что в Минэкономразвития региона второй год действует рабочая группа, в состав которой входят представители бизнес-сообщества, руководители федеральных и региональных контрольно-надзорных органов. Они совместно решают вопросы, связанные с административными барьерами для бизнеса.
"Мы пытаемся устранять имеющиеся барьеры. В этом году министерством проведено шесть заседаний, в том числе, и в режиме видеоконференцсвязи. Органы контроля отчитывались о проведенной работе по снижению административного давления. Мы решали острые вопросы в сферах ЖКХ, нестационарной торговли, профилактики нарушений обязательных требований, внедрению риск-ориентированного подхода при проверках. И можно смело сказать, что взаимодействие органов контроля с бизнесом налаживается", - приводятся в сообщении слова Бардалеева.